https://ria.ru/20240701/afrika-1956548370.html
Американский инвестор предсказал экономический рост Африки
Американский инвестор предсказал экономический рост Африки - РИА Новости, 01.07.2024
Американский инвестор предсказал экономический рост Африки
Африку ждет экономический подъем, поскольку всему миру нужны ресурсы, которые есть на континенте, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:23
2024-07-01T08:23
2024-07-01T08:26
африка
экономика
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Африку ждет экономический подъем, поскольку всему миру нужны ресурсы, которые есть на континенте, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Очень многие страны, особенно Китай и Россия, стараются все активнее взаимодействовать с Африкой. В Африке дела пойдут лучше, потому что всем нужны ресурсы", - сообщил он агентству.Роджерс добавил, что в настоящее время многие страны снова стремятся инвестировать в Африку и торговать с ней.
https://ria.ru/20240627/afrika-1955954287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, экономика
Американский инвестор предсказал экономический рост Африки
Инвестор Роджерс: Африку ждет экономический рост, миру нужны ее ресурсы