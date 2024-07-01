https://ria.ru/20240701/afrika-1956548370.html

Американский инвестор предсказал экономический рост Африки

Американский инвестор предсказал экономический рост Африки - РИА Новости, 01.07.2024

Американский инвестор предсказал экономический рост Африки

Африку ждет экономический подъем, поскольку всему миру нужны ресурсы, которые есть на континенте, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T08:23

2024-07-01T08:23

2024-07-01T08:26

африка

экономика

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Африку ждет экономический подъем, поскольку всему миру нужны ресурсы, которые есть на континенте, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Очень многие страны, особенно Китай и Россия, стараются все активнее взаимодействовать с Африкой. В Африке дела пойдут лучше, потому что всем нужны ресурсы", - сообщил он агентству.Роджерс добавил, что в настоящее время многие страны снова стремятся инвестировать в Африку и торговать с ней.

https://ria.ru/20240627/afrika-1955954287.html

африка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

африка, экономика