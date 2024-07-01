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Американский инвестор предсказал экономический рост Африки - РИА Новости, 01.07.2024
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08:23 01.07.2024 (обновлено: 08:26 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/afrika-1956548370.html
Американский инвестор предсказал экономический рост Африки
Американский инвестор предсказал экономический рост Африки - РИА Новости, 01.07.2024
Американский инвестор предсказал экономический рост Африки
Африку ждет экономический подъем, поскольку всему миру нужны ресурсы, которые есть на континенте, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T08:23
2024-07-01T08:26
африка
экономика
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Африку ждет экономический подъем, поскольку всему миру нужны ресурсы, которые есть на континенте, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Очень многие страны, особенно Китай и Россия, стараются все активнее взаимодействовать с Африкой. В Африке дела пойдут лучше, потому что всем нужны ресурсы", - сообщил он агентству.Роджерс добавил, что в настоящее время многие страны снова стремятся инвестировать в Африку и торговать с ней.
https://ria.ru/20240627/afrika-1955954287.html
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африка, экономика
Африка, Экономика
Американский инвестор предсказал экономический рост Африки

Инвестор Роджерс: Африку ждет экономический рост, миру нужны ее ресурсы

© РИА Новости / Дубровский | Перейти в медиабанкГород Ломе, Африка
Город Ломе, Африка - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости / Дубровский
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Город Ломе, Африка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Африку ждет экономический подъем, поскольку всему миру нужны ресурсы, которые есть на континенте, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Очень многие страны, особенно Китай и Россия, стараются все активнее взаимодействовать с Африкой. В Африке дела пойдут лучше, потому что всем нужны ресурсы", - сообщил он агентству.
Роджерс добавил, что в настоящее время многие страны снова стремятся инвестировать в Африку и торговать с ней.
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