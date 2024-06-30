Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Европе решили отгородиться от России "железным занавесом" - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 30.06.2024 (обновлено: 05:17 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/zheleznyy_zanaves-1956393565.html
СМИ: в Европе решили отгородиться от России "железным занавесом"
СМИ: в Европе решили отгородиться от России "железным занавесом" - РИА Новости, 30.06.2024
СМИ: в Европе решили отгородиться от России "железным занавесом"
Польша и Прибалтика планируют отгородиться от России новым железным занавесом и возвести на границе с ней и Белоруссией "непреодолимый барьер", так называемый... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T02:06
2024-06-30T05:17
польша
россия
уинстон черчилль
евросоюз
нато
мария захарова
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944612493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_424ac9287cfe09f8b425dc3fa7f36502.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Польша и Прибалтика планируют отгородиться от России новым железным занавесом и возвести на границе с ней и Белоруссией "непреодолимый барьер", так называемый "Восточный шит", при этом оплачивать его строительство они предлагают Евросоюзу, пишет чешское издание Lidovky."По прошествии 78 лет (с Фултонской речи британского премьера Уинстона Черчилля – Прим. Ред.) в Европе образуется новый железный занавес &lt;…&gt;", — говорится в материале.Таким образом страны Восточной Европы хотят защититься от якобы исходящих от России "экспансивных притязаний" и "гибридных угроз". Как утверждает издание, проект под названием "Восточный щит" направлен на защиту стран не только от прямых, но и от гибридных угроз. На всей его протяженности планируется строительство бункеров, противотанковых заграждений, установка средств электронной защиты, а также подготовка минный полей в случае непосредственной угрозы.Впрочем, признают авторы статьи, проект имеет много пробелов: например, вопрос о защите эстонско-российской границы, часть которой пролегает по Чудскому озеру.Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить примерно 2,5 миллиарда евро на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу, отметила, что единственная угроза для странам Евросоюза — они сами, зависимые от НАТО и США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240627/polsha-1955746781.html
https://ria.ru/20240629/plan-1956383758.html
польша
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944612493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a60e8560f3e45034c115b40ec47b311a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, уинстон черчилль, евросоюз, нато, мария захарова, белоруссия, в мире
Польша, Россия, Уинстон Черчилль, Евросоюз, НАТО, Мария Захарова, Белоруссия, В мире
СМИ: в Европе решили отгородиться от России "железным занавесом"

Lidovky: Польша и Прибалтика хотят отгородиться от России железным занавесом

© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Польша и Прибалтика планируют отгородиться от России новым железным занавесом и возвести на границе с ней и Белоруссией "непреодолимый барьер", так называемый "Восточный шит", при этом оплачивать его строительство они предлагают Евросоюзу, пишет чешское издание Lidovky.
«
"По прошествии 78 лет (с Фултонской речи британского премьера Уинстона Черчилля – Прим. Ред.) в Европе образуется новый железный занавес <…>", — говорится в материале.
Участники программы по добровольной военной подготовке Каникулы с армией в Новогруде, Польша - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В США рассказали о необычном решении ВС Польши ради войны с Россией
27 июня, 05:31
Таким образом страны Восточной Европы хотят защититься от якобы исходящих от России "экспансивных притязаний" и "гибридных угроз". Как утверждает издание, проект под названием "Восточный щит" направлен на защиту стран не только от прямых, но и от гибридных угроз. На всей его протяженности планируется строительство бункеров, противотанковых заграждений, установка средств электронной защиты, а также подготовка минный полей в случае непосредственной угрозы.

Впрочем, признают авторы статьи, проект имеет много пробелов: например, вопрос о защите эстонско-российской границы, часть которой пролегает по Чудскому озеру.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить примерно 2,5 миллиарда евро на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу, отметила, что единственная угроза для странам Евросоюза — они сами, зависимые от НАТО и США.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
"Игра на эскалацию". В Польше озвучили дерзкий план по России
Вчера, 22:46
 
ПольшаРоссияУинстон ЧерчилльЕвросоюзНАТОМария ЗахароваБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала