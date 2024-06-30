https://ria.ru/20240630/zheleznyy_zanaves-1956393565.html

СМИ: в Европе решили отгородиться от России "железным занавесом"

СМИ: в Европе решили отгородиться от России "железным занавесом" - РИА Новости, 30.06.2024

СМИ: в Европе решили отгородиться от России "железным занавесом"

Польша и Прибалтика планируют отгородиться от России новым железным занавесом и возвести на границе с ней и Белоруссией "непреодолимый барьер", так называемый... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T02:06

2024-06-30T02:06

2024-06-30T05:17

польша

россия

уинстон черчилль

евросоюз

нато

мария захарова

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Польша и Прибалтика планируют отгородиться от России новым железным занавесом и возвести на границе с ней и Белоруссией "непреодолимый барьер", так называемый "Восточный шит", при этом оплачивать его строительство они предлагают Евросоюзу, пишет чешское издание Lidovky."По прошествии 78 лет (с Фултонской речи британского премьера Уинстона Черчилля – Прим. Ред.) в Европе образуется новый железный занавес <…>", — говорится в материале.Таким образом страны Восточной Европы хотят защититься от якобы исходящих от России "экспансивных притязаний" и "гибридных угроз". Как утверждает издание, проект под названием "Восточный щит" направлен на защиту стран не только от прямых, но и от гибридных угроз. На всей его протяженности планируется строительство бункеров, противотанковых заграждений, установка средств электронной защиты, а также подготовка минный полей в случае непосредственной угрозы.Впрочем, признают авторы статьи, проект имеет много пробелов: например, вопрос о защите эстонско-российской границы, часть которой пролегает по Чудскому озеру.Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить примерно 2,5 миллиарда евро на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу, отметила, что единственная угроза для странам Евросоюза — они сами, зависимые от НАТО и США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240627/polsha-1955746781.html

https://ria.ru/20240629/plan-1956383758.html

польша

россия

белоруссия

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польша, россия, уинстон черчилль, евросоюз, нато, мария захарова, белоруссия, в мире