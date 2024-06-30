СМИ: в Европе решили отгородиться от России "железным занавесом"
Lidovky: Польша и Прибалтика хотят отгородиться от России железным занавесом
© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Польша и Прибалтика планируют отгородиться от России новым железным занавесом и возвести на границе с ней и Белоруссией "непреодолимый барьер", так называемый "Восточный шит", при этом оплачивать его строительство они предлагают Евросоюзу, пишет чешское издание Lidovky.
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"По прошествии 78 лет (с Фултонской речи британского премьера Уинстона Черчилля – Прим. Ред.) в Европе образуется новый железный занавес <…>", — говорится в материале.
Таким образом страны Восточной Европы хотят защититься от якобы исходящих от России "экспансивных притязаний" и "гибридных угроз". Как утверждает издание, проект под названием "Восточный щит" направлен на защиту стран не только от прямых, но и от гибридных угроз. На всей его протяженности планируется строительство бункеров, противотанковых заграждений, установка средств электронной защиты, а также подготовка минный полей в случае непосредственной угрозы.
Впрочем, признают авторы статьи, проект имеет много пробелов: например, вопрос о защите эстонско-российской границы, часть которой пролегает по Чудскому озеру.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить примерно 2,5 миллиарда евро на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу, отметила, что единственная угроза для странам Евросоюза — они сами, зависимые от НАТО и США.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Впрочем, признают авторы статьи, проект имеет много пробелов: например, вопрос о защите эстонско-российской границы, часть которой пролегает по Чудскому озеру.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить примерно 2,5 миллиарда евро на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу, отметила, что единственная угроза для странам Евросоюза — они сами, зависимые от НАТО и США.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>