https://ria.ru/20240630/zhara-1956478033.html

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в первых числах июля

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в первых числах июля - РИА Новости, 30.06.2024

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в первых числах июля

Сильная жара ожидается в Москве в первых числах июля, необходимо пить больше воды и надевать головные уборы, сообщается на сайте столичного главного управления... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:20

2024-06-30T17:20

2024-06-30T17:20

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сильная жара ожидается в Москве в первых числах июля, необходимо пить больше воды и надевать головные уборы, сообщается на сайте столичного главного управления МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в дневные часы 01, 02 и 03 июля в Москве ожидается сильная жара 30… 33 градусов. В связи с жаркой погодой главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство призывает соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

https://ria.ru/20240602/zhara-1949953686.html

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр