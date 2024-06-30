https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956477809.html
Зеленский раскритиковал американские Patriot из-за ВКС России
Зеленский раскритиковал американские Patriot из-за ВКС России - РИА Новости, 30.06.2024
Зеленский раскритиковал американские Patriot из-за ВКС России
Американские зенитные ракетные комплексы не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами, заявил Владимир Зеленский в интервью журналистке The... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:12
2024-06-30T17:12
2024-06-30T17:12
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американские зенитные ракетные комплексы не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами, заявил Владимир Зеленский в интервью журналистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин."Patriot не может бороться с КАБами", — заявил он.По словам главы киевского режима, ракеты Patriot стоят около трех миллионов долларов за штуку, а КАБов может быть тысячи, поэтому нельзя рассчитывать на дорогостоящее американское ПВО."И здесь не только вопрос в деньгах, их столько просто не производят", — резюмировал чиновник.Ранее Зеленский неоднократно жаловался на высокую эффективность российских управляемых авиабомб. Он отмечал, что КАБы наносят серьезный урон украинским военным, а противодействовать им сложно.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240630/vsu-1956463504.html
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в мире, россия, владимир зеленский, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Зеленский раскритиковал американские Patriot из-за ВКС России
Зеленский: американские Patriot неэффективны против российских КАБов