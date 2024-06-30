https://ria.ru/20240630/zayavlenie-1956503726.html

Депутат Рады подала заявление в госбюро расследований на Сырского

Депутат Рады подала заявление в госбюро расследований на Сырского - РИА Новости, 30.06.2024

Депутат Рады подала заявление в госбюро расследований на Сырского

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила, что подала заявление в госбюро расследований на главкома ВСУ Александра Сырского за то, что тот якобы... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:13

2024-06-30T20:13

2024-06-30T20:14

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила, что подала заявление в госбюро расследований на главкома ВСУ Александра Сырского за то, что тот якобы дал указание не пускать ее в подразделения армии в прифронтовой зоне. "Подаю заявление в государственное бюро расследований по нарушению Сырским, главнокомандующим ВС Украины, статьи 351 уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины", - написала Безуглая в своем Telegram-канале, добавив, что невыполнение должностным лицом законных требований депутата Верховной рады влечет наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет. Публикацию сопровождают скриншоты сообщений в мессенджере, по ее словам, свидетельствующие о том, что солдатам ВСУ было направлено специальное распоряжение не пускать ее в подразделения ВСУ в прифронтовой зоне. Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций. Ранее Безуглая критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.

https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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в мире, украина, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины