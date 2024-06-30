Депутат Рады подала заявление в госбюро расследований на Сырского
Безуглая подала заявление в ГБР на Сырского за "препятствование деятельности"
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила, что подала заявление в госбюро расследований на главкома ВСУ Александра Сырского за то, что тот якобы дал указание не пускать ее в подразделения армии в прифронтовой зоне.
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"Подаю заявление в государственное бюро расследований по нарушению Сырским, главнокомандующим ВС Украины, статьи 351 уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины", - написала Безуглая в своем Telegram-канале, добавив, что невыполнение должностным лицом законных требований депутата Верховной рады влечет наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.
Публикацию сопровождают скриншоты сообщений в мессенджере, по ее словам, свидетельствующие о том, что солдатам ВСУ было направлено специальное распоряжение не пускать ее в подразделения ВСУ в прифронтовой зоне.
Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций.
Ранее Безуглая критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
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