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В Челябинской области из-за разлива реки эвакуируют туристов - РИА Новости, 30.06.2024
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08:42 30.06.2024 (обновлено: 12:33 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/zatoplenie-1956407350.html
В Челябинской области из-за разлива реки эвакуируют туристов
В Челябинской области из-за разлива реки эвакуируют туристов - РИА Новости, 30.06.2024
В Челябинской области из-за разлива реки эвакуируют туристов
Спасатели в Челябинской области эвакуируют туристов из-за выхода из берегов реки Юрюзань, так, ночью эвакуированы 35 человек, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T08:42
2024-06-30T12:33
происшествия
челябинская область
россия
ашинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Спасатели в Челябинской области эвакуируют туристов из-за выхода из берегов реки Юрюзань, так, ночью эвакуированы 35 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба поисково-спасательной службы региона. По данным спасателей, обильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань. С субботы уровень воды постоянно растёт и уже превысил максимум весеннего половодья. Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет. "В Ашинском районе в зоне подтопления оказалась туристическая база "Серебряный ключ", где в эти дни разместилось несколько групп туристов. Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС и сотрудники пожарной охраны проводят эвакуацию туристов из опасной зоны", - говорится в сообщении. Минувшей ночью от береговой линии к посёлку Кропачёва спасателями было эвакуировано 35 человек, в подавляющем числе это женщины и дети, уточняется в сообщении. По предварительным данным, вблизи подтопляемых участков у берегов Юрюзани остаётся около 50 человек, в эти минуты работы по оказанию им помощи продолжаются, поясняется в сообщении. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в связи с погодными условиями (дожди, порывы ветра) сотрудники МЧС России не рекомендуют гражданам выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие три дня.
https://ria.ru/20240421/evakuatsiya-1941381364.html
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, россия, ашинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Ашинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинской области из-за разлива реки эвакуируют туристов

В Челябинской области из-за разлива реки Юрюзань эвакуировали 35 человек

© Фото : Поисково-спасательная служба Челябинской области/ВКонтактеЭвакуация туристов после обильных осадков и выхода из берегов реки Юрюзань в Челябинской области. 30 июня 2024
Эвакуация туристов после обильных осадков и выхода из берегов реки Юрюзань в Челябинской области. 30 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Поисково-спасательная служба Челябинской области/ВКонтакте
Эвакуация туристов после обильных осадков и выхода из берегов реки Юрюзань в Челябинской области. 30 июня 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Спасатели в Челябинской области эвакуируют туристов из-за выхода из берегов реки Юрюзань, так, ночью эвакуированы 35 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба поисково-спасательной службы региона.
По данным спасателей, обильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань. С субботы уровень воды постоянно растёт и уже превысил максимум весеннего половодья. Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет.
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Ашинском районе в зоне подтопления оказалась туристическая база "Серебряный ключ", где в эти дни разместилось несколько групп туристов. Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС и сотрудники пожарной охраны проводят эвакуацию туристов из опасной зоны", - говорится в сообщении.
Минувшей ночью от береговой линии к посёлку Кропачёва спасателями было эвакуировано 35 человек, в подавляющем числе это женщины и дети, уточняется в сообщении.
По предварительным данным, вблизи подтопляемых участков у берегов Юрюзани остаётся около 50 человек, в эти минуты работы по оказанию им помощи продолжаются, поясняется в сообщении.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в связи с погодными условиями (дожди, порывы ветра) сотрудники МЧС России не рекомендуют гражданам выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие три дня.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияАшинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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