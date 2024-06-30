https://ria.ru/20240630/zatoplenie-1956407350.html

В Челябинской области из-за разлива реки эвакуируют туристов

В Челябинской области из-за разлива реки эвакуируют туристов - РИА Новости, 30.06.2024

В Челябинской области из-за разлива реки эвакуируют туристов

Спасатели в Челябинской области эвакуируют туристов из-за выхода из берегов реки Юрюзань, так, ночью эвакуированы 35 человек, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T08:42

2024-06-30T08:42

2024-06-30T12:33

происшествия

челябинская область

россия

ашинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Спасатели в Челябинской области эвакуируют туристов из-за выхода из берегов реки Юрюзань, так, ночью эвакуированы 35 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба поисково-спасательной службы региона. По данным спасателей, обильные осадки в Челябинской области привели к выходу из берегов реки Юрюзань. С субботы уровень воды постоянно растёт и уже превысил максимум весеннего половодья. Такого, по словам местных жителей, не наблюдалось последние несколько лет. "В Ашинском районе в зоне подтопления оказалась туристическая база "Серебряный ключ", где в эти дни разместилось несколько групп туристов. Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС и сотрудники пожарной охраны проводят эвакуацию туристов из опасной зоны", - говорится в сообщении. Минувшей ночью от береговой линии к посёлку Кропачёва спасателями было эвакуировано 35 человек, в подавляющем числе это женщины и дети, уточняется в сообщении. По предварительным данным, вблизи подтопляемых участков у берегов Юрюзани остаётся около 50 человек, в эти минуты работы по оказанию им помощи продолжаются, поясняется в сообщении. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в связи с погодными условиями (дожди, порывы ветра) сотрудники МЧС России не рекомендуют гражданам выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие три дня.

https://ria.ru/20240421/evakuatsiya-1941381364.html

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938190956.html

челябинская область

россия

ашинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинская область, россия, ашинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)