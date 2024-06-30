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Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 30.06.2024
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13:23 30.06.2024 (обновлено: 13:24 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/zapad-1956440207.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 30.06.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:23
2024-06-30T13:24
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Отражены две атаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". "Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.* Организация запрещена в России
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в мире, россия, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 515 солдат в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. Отражены две атаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
"Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н", - сообщили в Минобороны.
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