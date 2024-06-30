На Украине задержали 17 мужчин при попытке бежать в Венгрию
На границе Украины задержали 17 военнообязанных при попытке бежать в Венгрию
© Госпогранслужба УкраиныМужчины, пытавшиеся нелегально покинуть Украину на границе с Венгрией
© Госпогранслужба Украины
Мужчины, пытавшиеся нелегально покинуть Украину на границе с Венгрией
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией микроавтобус с 17 военнообязанными мужчинами, которые пытались нелегально покинуть Украину, сообщает госпогранслужба страны в Telegram-канале.
"В 200 метрах от границы (с Венгрией) пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Оказалось, что пассажиры пытались незаконно уехать за границу, оплатив "путешествие" от 3 до 12 тысяч долларов", - говорится в сообщении ведомства.
В погранслужбе уточнили, что задержанных доставили в пограничное подразделение для составления протоколов административного нарушения, а также установления круга всех причастных к нелегальной схеме вывоза уклонистов за границу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.