https://ria.ru/20240630/zaderzhanie-1956434304.html

На Украине задержали 17 мужчин при попытке бежать в Венгрию

На Украине задержали 17 мужчин при попытке бежать в Венгрию - РИА Новости, 30.06.2024

На Украине задержали 17 мужчин при попытке бежать в Венгрию

Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией микроавтобус с 17 военнообязанными мужчинами, которые пытались нелегально покинуть Украину, сообщает... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:38

2024-06-30T12:38

2024-06-30T13:32

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией микроавтобус с 17 военнообязанными мужчинами, которые пытались нелегально покинуть Украину, сообщает госпогранслужба страны в Telegram-канале. "В 200 метрах от границы (с Венгрией) пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Оказалось, что пассажиры пытались незаконно уехать за границу, оплатив "путешествие" от 3 до 12 тысяч долларов", - говорится в сообщении ведомства. В погранслужбе уточнили, что задержанных доставили в пограничное подразделение для составления протоколов административного нарушения, а также установления круга всех причастных к нелегальной схеме вывоза уклонистов за границу. На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240603/uklonist-1950217580.html

https://ria.ru/20240527/uklonisty-1948571280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, венгрия, владимир зеленский