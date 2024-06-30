https://ria.ru/20240630/yavka-1956484834.html

МВД Франции рассказало о явке в первом туре выборов в парламент

МВД Франции рассказало о явке в первом туре выборов в парламент - РИА Новости, 30.06.2024

МВД Франции рассказало о явке в первом туре выборов в парламент

Во внеочередных парламентских выборах во Франции приняло участие рекордное количество избирателей, сообщило МВД республики. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:06

2024-06-30T18:06

2024-06-30T19:06

франция

в мире

эммануэль макрон

европарламент

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ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Во внеочередных парламентских выборах во Франции приняло участие рекордное количество избирателей, сообщило МВД республики."По состоянию на 17 часов явка составила 59,39%. В 2022 году в тот же час она составляла 39,42%", — говорится в публикации ведомства в соцсети Х.По состоянию на 12.00 (13.00 мск) явка также побила рекорд, составив 25,9% и став самой высокой с 1981 года. Большинство участков закроются в 18:00 по местному времени (19:00 мск).На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим распустил Нацсобрание и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.Впервые в истории Пятой республики голосование проходит в такие сжатые сроки. После роспуска парламента у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет "Национальное объединение" с 37% голосов. За ним идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.

https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html

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франция, в мире, эммануэль макрон, европарламент