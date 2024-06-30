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МВД Франции рассказало о явке в первом туре выборов в парламент - РИА Новости, 30.06.2024
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18:06 30.06.2024 (обновлено: 19:06 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/yavka-1956484834.html
МВД Франции рассказало о явке в первом туре выборов в парламент
МВД Франции рассказало о явке в первом туре выборов в парламент - РИА Новости, 30.06.2024
МВД Франции рассказало о явке в первом туре выборов в парламент
Во внеочередных парламентских выборах во Франции приняло участие рекордное количество избирателей, сообщило МВД республики. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:06
2024-06-30T19:06
франция
в мире
эммануэль макрон
европарламент
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ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Во внеочередных парламентских выборах во Франции приняло участие рекордное количество избирателей, сообщило МВД республики.&quot;По состоянию на 17 часов явка составила 59,39%. В 2022 году в тот же час она составляла 39,42%&quot;, — говорится в публикации ведомства в соцсети Х.По состоянию на 12.00 (13.00 мск) явка также побила рекорд, составив 25,9% и став самой высокой с 1981 года. Большинство участков закроются в 18:00 по местному времени (19:00 мск).На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим распустил Нацсобрание и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.Впервые в истории Пятой республики голосование проходит в такие сжатые сроки. После роспуска парламента у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет "Национальное объединение" с 37% голосов. За ним идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html
https://ria.ru/20240630/le_pen-1956401967.html
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5
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франция, в мире, эммануэль макрон, европарламент
Франция, В мире, Эммануэль Макрон, Европарламент
МВД Франции рассказало о явке в первом туре выборов в парламент

Явка в 1-м туре выборов в парламент Франции за час до закрытия составила 59,39%

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВозле избирательного участка в Страсбурге во время первого тура выборов в Национальное собрание Франции
Возле избирательного участка в Страсбурге во время первого тура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Возле избирательного участка в Страсбурге во время первого тура выборов в Национальное собрание Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Во внеочередных парламентских выборах во Франции приняло участие рекордное количество избирателей, сообщило МВД республики.
«

"По состоянию на 17 часов явка составила 59,39%. В 2022 году в тот же час она составляла 39,42%", — говорится в публикации ведомства в соцсети Х.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
СМИ: авантюра Макрона потерпела фиаско
Вчера, 02:32
По состоянию на 12.00 (13.00 мск) явка также побила рекорд, составив 25,9% и став самой высокой с 1981 года. Большинство участков закроются в 18:00 по местному времени (19:00 мск).
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Глава государства вслед за этим распустил Нацсобрание и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов.
Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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Впервые в истории Пятой республики голосование проходит в такие сжатые сроки. После роспуска парламента у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет "Национальное объединение" с 37% голосов. За ним идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик
26 июня, 08:00
 
ФранцияВ миреЭммануэль МакронЕвропарламент
 
 
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