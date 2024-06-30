https://ria.ru/20240630/yasinovataya-1956427415.html
В Ясиноватой при обстреле пострадали два ребенка
В Ясиноватой при обстреле пострадали два ребенка - РИА Новости, 30.06.2024
В Ясиноватой при обстреле пострадали два ребенка
Два ребенка пострадали при обстреле Ясиноватой из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T11:34
2024-06-30T11:34
2024-06-30T14:17
ясиноватая
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Два ребенка пострадали при обстреле Ясиноватой из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."В Ясиноватой в результате обстрела из РСЗО HIMARS ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения", - написал Пушилин.Как передает корреспондент РИА Новости, прямое попадание снаряда пришлось в многоквартирный дом в третьем микрорайоне города. Ракета попала прям в крышу дома, повреждено множество квартир и фасад здания.По словам представителей экстренных служб, снаряд из РСЗО влетел в крышу девятиэтажного дома и пробил все перекрытия вплоть до первого этажа.Ранее в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 8.50 выпустили одну ракету из РСЗО по Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240629/udar-1956384993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, вооруженные силы украины, происшествия
Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Ясиноватой при обстреле пострадали два ребенка
В Ясиноватой при обстреле из РСЗО HIMARS пострадали два ребенка