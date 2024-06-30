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ВСУ атаковали Ясиноватую беспилотником - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/yasinovataya-1956421701.html
ВСУ атаковали Ясиноватую беспилотником
ВСУ атаковали Ясиноватую беспилотником - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ атаковали Ясиноватую беспилотником
Украинские войска в 08.25 утра воскресенья сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:48
2024-06-30T10:48
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские войска в 08.25 утра воскресенья сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 08.25 - населенный пункт Ясиноватая: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240629/obstrel-1956356133.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ атаковали Ясиноватую беспилотником

Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские войска в 08.25 утра воскресенья сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 08.25 - населенный пункт Ясиноватая: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Место обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка, в результате которого сгорела хозпостройка и часть дома. 29 июня 2024
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Вчера, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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