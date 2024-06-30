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ВСУ атаковали Ясиноватую беспилотником
ВСУ атаковали Ясиноватую беспилотником - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ атаковали Ясиноватую беспилотником
Украинские войска в 08.25 утра воскресенья сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:48
2024-06-30T10:48
2024-06-30T10:48
специальная военная операция на украине
ясиноватая
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украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские войска в 08.25 утра воскресенья сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Ясиноватую, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 08.25 - населенный пункт Ясиноватая: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240629/obstrel-1956356133.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ атаковали Ясиноватую беспилотником
Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Ясиноватую