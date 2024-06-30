Свыше 230 тысяч гостей посетили праздник "Ысыах Туймаады" в Якутии
Свыше 230 тысяч гостей и жителей Якутии посетили праздник "Ысыах Туймаады"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНациональный якутский праздник "Ысыах Туймаады-2024". 29 июня 2024
Национальный якутский праздник "Ысыах Туймаады-2024". 29 июня 2024
ЯКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Свыше 230 тысяч гостей и жителей Якутии посетили национальный праздник "Ысыах Туймаады" в этом году, рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Как отметили городские власти, республиканский праздник "Ысыах Туймаады" в этом году посвятили Году детства в республике и Году семьи в России. В местности "Ус Хатын" гости и жители региона получили благословление-алгыс, ознакомились с традициями и обычаями народа саха. Самыми зрелищными мероприятиями ысыаха по праву считаются конные скачки на призы главы республики, спортивные состязания "Игры Дыгына" и круговой танец "осуохай".
"В течение двух дней 29 и 30 июня ысыах в местности Ус Хатын посетили более 230 тысяч человек. Параллельно с Ысыахом в городе идут соревнования международных игр "Дети Азии", иначе число участников и гостей было бы больше", - отметили в пресс-службе.
Якутск в эти дни стал площадкой, где проходит ряд крупных международных мероприятий, главное из которых - VIII Международные спортивные Игры "Дети Азии". В связи с Играми серебряный штандарт "Ытык Дуога" главе города Евгению Григорьеву вручил победитель вторых "Дети Азии", чемпион по мас-рестлингу Систир Алексеев.
"Ысыах Туймаады" - официально самый массовый праздник, отмечаемый на территории России, он собирает до 240 тысяч человек. Наш Ысыах помогает гостям лучше понять якутскую землю, нашу культуру, нашу великую страну, ее стремление к миру и добру. Уверен, что юность, собравшаяся в Якутске, уедет с самыми светлыми чувствами. Десять дней назад наш президент Владимир Владимирович Путин был здесь в городе Якутске, он одобрил нашу работу, планы и, конечно, был восхищен тем, насколько быстро развивается Якутия... Пусть слова алгыса помогут всем нам, особенно нашим ребятам, пусть быстрее они живые и с победой возвратятся на Родину", - сказал на открытии торжества глава республики Айсен Николаев.
Ранее сообщалось о том, что "Ысыах Туймаады" в Якутске в 2019 году собрал свыше 205 тысяч человек. Потом два года подряд из-за пандемии коронавируса праздник проходил в онлайн формате. В 2022 году ысыах в Якутске прошел в очном формате, в празднике лета приняли участие свыше 220 тысяч человек из регионов РФ и разных стран мира. В прошлом году "Ысыах Туймаады" посетили более 235 тысяч человек.
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26 июня, 16:15