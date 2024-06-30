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Свыше 230 тысяч гостей посетили праздник "Ысыах Туймаады" в Якутии - РИА Новости, 30.06.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
14:55 30.06.2024 (обновлено: 15:37 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/yakutiya-1956456830.html
Свыше 230 тысяч гостей посетили праздник "Ысыах Туймаады" в Якутии
Свыше 230 тысяч гостей посетили праздник "Ысыах Туймаады" в Якутии - РИА Новости, 30.06.2024
Свыше 230 тысяч гостей посетили праздник "Ысыах Туймаады" в Якутии
Свыше 230 тысяч гостей и жителей Якутии посетили национальный праздник "Ысыах Туймаады" в этом году, рассказали РИА Новости в пресс-службе городской... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:55
2024-06-30T15:37
республика саха (якутия)
якутск
россия
евгений григорьев
айсен николаев
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ЯКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Свыше 230 тысяч гостей и жителей Якутии посетили национальный праздник "Ысыах Туймаады" в этом году, рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Как отметили городские власти, республиканский праздник "Ысыах Туймаады" в этом году посвятили Году детства в республике и Году семьи в России. В местности "Ус Хатын" гости и жители региона получили благословление-алгыс, ознакомились с традициями и обычаями народа саха. Самыми зрелищными мероприятиями ысыаха по праву считаются конные скачки на призы главы республики, спортивные состязания "Игры Дыгына" и круговой танец "осуохай". "В течение двух дней 29 и 30 июня ысыах в местности Ус Хатын посетили более 230 тысяч человек. Параллельно с Ысыахом в городе идут соревнования международных игр "Дети Азии", иначе число участников и гостей было бы больше", - отметили в пресс-службе. Якутск в эти дни стал площадкой, где проходит ряд крупных международных мероприятий, главное из которых - VIII Международные спортивные Игры "Дети Азии". В связи с Играми серебряный штандарт "Ытык Дуога" главе города Евгению Григорьеву вручил победитель вторых "Дети Азии", чемпион по мас-рестлингу Систир Алексеев. "Ысыах Туймаады" - официально самый массовый праздник, отмечаемый на территории России, он собирает до 240 тысяч человек. Наш Ысыах помогает гостям лучше понять якутскую землю, нашу культуру, нашу великую страну, ее стремление к миру и добру. Уверен, что юность, собравшаяся в Якутске, уедет с самыми светлыми чувствами. Десять дней назад наш президент Владимир Владимирович Путин был здесь в городе Якутске, он одобрил нашу работу, планы и, конечно, был восхищен тем, насколько быстро развивается Якутия... Пусть слова алгыса помогут всем нам, особенно нашим ребятам, пусть быстрее они живые и с победой возвратятся на Родину", - сказал на открытии торжества глава республики Айсен Николаев. Ранее сообщалось о том, что "Ысыах Туймаады" в Якутске в 2019 году собрал свыше 205 тысяч человек. Потом два года подряд из-за пандемии коронавируса праздник проходил в онлайн формате. В 2022 году ысыах в Якутске прошел в очном формате, в празднике лета приняли участие свыше 220 тысяч человек из регионов РФ и разных стран мира. В прошлом году "Ысыах Туймаады" посетили более 235 тысяч человек.
https://ria.ru/20240527/yakutsk-1948707100.html
https://rsport.ria.ru/20240626/igry-1955625552.html
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якутск, россия, евгений григорьев, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Евгений Григорьев, Айсен Николаев
Свыше 230 тысяч гостей посетили праздник "Ысыах Туймаады" в Якутии

Свыше 230 тысяч гостей и жителей Якутии посетили праздник "Ысыах Туймаады"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНациональный якутский праздник "Ысыах Туймаады-2024". 29 июня 2024
Национальный якутский праздник Ысыах Туймаады-2024. 29 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Национальный якутский праздник "Ысыах Туймаады-2024". 29 июня 2024
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 30 июн - РИА Новости. Свыше 230 тысяч гостей и жителей Якутии посетили национальный праздник "Ысыах Туймаады" в этом году, рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Как отметили городские власти, республиканский праздник "Ысыах Туймаады" в этом году посвятили Году детства в республике и Году семьи в России. В местности "Ус Хатын" гости и жители региона получили благословление-алгыс, ознакомились с традициями и обычаями народа саха. Самыми зрелищными мероприятиями ысыаха по праву считаются конные скачки на призы главы республики, спортивные состязания "Игры Дыгына" и круговой танец "осуохай".
Участники национального праздника Ысыах Туймаады в обрядовом комплексе Ус Хатын - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Более 100 мероприятий проведут на празднике "Ысыах Туймаады" в Якутске
27 мая, 17:16
"В течение двух дней 29 и 30 июня ысыах в местности Ус Хатын посетили более 230 тысяч человек. Параллельно с Ысыахом в городе идут соревнования международных игр "Дети Азии", иначе число участников и гостей было бы больше", - отметили в пресс-службе.
Якутск в эти дни стал площадкой, где проходит ряд крупных международных мероприятий, главное из которых - VIII Международные спортивные Игры "Дети Азии". В связи с Играми серебряный штандарт "Ытык Дуога" главе города Евгению Григорьеву вручил победитель вторых "Дети Азии", чемпион по мас-рестлингу Систир Алексеев.
"Ысыах Туймаады" - официально самый массовый праздник, отмечаемый на территории России, он собирает до 240 тысяч человек. Наш Ысыах помогает гостям лучше понять якутскую землю, нашу культуру, нашу великую страну, ее стремление к миру и добру. Уверен, что юность, собравшаяся в Якутске, уедет с самыми светлыми чувствами. Десять дней назад наш президент Владимир Владимирович Путин был здесь в городе Якутске, он одобрил нашу работу, планы и, конечно, был восхищен тем, насколько быстро развивается Якутия... Пусть слова алгыса помогут всем нам, особенно нашим ребятам, пусть быстрее они живые и с победой возвратятся на Родину", - сказал на открытии торжества глава республики Айсен Николаев.
Ранее сообщалось о том, что "Ысыах Туймаады" в Якутске в 2019 году собрал свыше 205 тысяч человек. Потом два года подряд из-за пандемии коронавируса праздник проходил в онлайн формате. В 2022 году ысыах в Якутске прошел в очном формате, в празднике лета приняли участие свыше 220 тысяч человек из регионов РФ и разных стран мира. В прошлом году "Ысыах Туймаады" посетили более 235 тысяч человек.
Церемония открытия VIII Международных спортивных игр Дети Азии на стадионе Туймаада в Якутске - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Якутии открылись VIII Международные игры "Дети Азии"
26 июня, 16:15
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРоссияЕвгений ГригорьевАйсен Николаев
 
 
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