https://ria.ru/20240630/vzryv-1956475627.html
Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех
Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех - РИА Новости, 30.06.2024
Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех
Причиной взрыва в турецкой провинции Измир стала утечка газа из баллона, погибли четыре человека, пострадали 35, сообщил в воскресенье министр внутренних дел... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T16:57
2024-06-30T16:57
2024-06-30T17:07
в мире
измир
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_494ecebdb9e3c7db3fe42b7d56871b0e.jpg
СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в турецкой провинции Измир стала утечка газа из баллона, погибли четыре человека, пострадали 35, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Взрыв прогремел в кондитерской на улице Барыша Манчо в городе Торбалы около 15.00."По предварительным оценкам, причиной взрыва в заведении в Торбалы стала утечка газа из промышленного баллона… к сожалению, погибли четверо наших граждан, пострадали 35", - сообщил министр в соцсети X.По его словам, начата проверка в связи с инцидентом.
https://ria.ru/20240630/pozhar-1956470639.html
https://ria.ru/20240630/strana-1956427866.html
измир
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_aeef15215b762387273e1594c72f33ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, измир, турция
Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех
Число погибших при взрыве газа в турецком Измире достигло четырех, 35 пострадали
СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в турецкой провинции Измир стала утечка газа из баллона, погибли четыре человека, пострадали 35, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Взрыв прогремел в кондитерской на улице Барыша Манчо в городе Торбалы около 15.00.
"По предварительным оценкам, причиной взрыва в заведении в Торбалы стала утечка газа из промышленного баллона… к сожалению, погибли четверо наших граждан, пострадали 35", - сообщил министр в соцсети X.
По его словам, начата проверка в связи с инцидентом.