https://ria.ru/20240630/vzryv-1956475627.html

Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех

Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех - РИА Новости, 30.06.2024

Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех

Причиной взрыва в турецкой провинции Измир стала утечка газа из баллона, погибли четыре человека, пострадали 35, сообщил в воскресенье министр внутренних дел... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:57

2024-06-30T16:57

2024-06-30T17:07

в мире

измир

турция

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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в турецкой провинции Измир стала утечка газа из баллона, погибли четыре человека, пострадали 35, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Взрыв прогремел в кондитерской на улице Барыша Манчо в городе Торбалы около 15.00."По предварительным оценкам, причиной взрыва в заведении в Торбалы стала утечка газа из промышленного баллона… к сожалению, погибли четверо наших граждан, пострадали 35", - сообщил министр в соцсети X.По его словам, начата проверка в связи с инцидентом.

https://ria.ru/20240630/pozhar-1956470639.html

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измир

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, измир, турция