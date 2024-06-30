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Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех - РИА Новости, 30.06.2024
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16:57 30.06.2024 (обновлено: 17:07 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/vzryv-1956475627.html
Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех
Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех - РИА Новости, 30.06.2024
Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех
Причиной взрыва в турецкой провинции Измир стала утечка газа из баллона, погибли четыре человека, пострадали 35, сообщил в воскресенье министр внутренних дел... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T16:57
2024-06-30T17:07
в мире
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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в турецкой провинции Измир стала утечка газа из баллона, погибли четыре человека, пострадали 35, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Взрыв прогремел в кондитерской на улице Барыша Манчо в городе Торбалы около 15.00."По предварительным оценкам, причиной взрыва в заведении в Торбалы стала утечка газа из промышленного баллона… к сожалению, погибли четверо наших граждан, пострадали 35", - сообщил министр в соцсети X.По его словам, начата проверка в связи с инцидентом.
https://ria.ru/20240630/pozhar-1956470639.html
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в мире, измир, турция
В мире, Измир, Турция
Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло четырех

Число погибших при взрыве газа в турецком Измире достигло четырех, 35 пострадали

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в турецкой провинции Измир стала утечка газа из баллона, погибли четыре человека, пострадали 35, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Взрыв прогремел в кондитерской на улице Барыша Манчо в городе Торбалы около 15.00.
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"По предварительным оценкам, причиной взрыва в заведении в Торбалы стала утечка газа из промышленного баллона… к сожалению, погибли четверо наших граждан, пострадали 35", - сообщил министр в соцсети X.
По его словам, начата проверка в связи с инцидентом.
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В миреИзмирТурция
 
 
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