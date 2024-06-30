https://ria.ru/20240630/vzryv-1956468654.html
В турецком городе Торбалы не менее трех человек погибли при взрыве
В турецком городе Торбалы не менее трех человек погибли при взрыве - РИА Новости, 30.06.2024
В турецком городе Торбалы не менее трех человек погибли при взрыве
Не менее трех человек погибли в турецком городе Торбалы провинции Измир в результате взрыва, предположительно, после утечки газа, передает в воскресенье... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:59
2024-06-30T15:59
2024-06-30T16:05
в мире
измир
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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Не менее трех человек погибли в турецком городе Торбалы провинции Измир в результате взрыва, предположительно, после утечки газа, передает в воскресенье телеканал NTV."Взрыв прогремел в кондитерской на улице Барыша Манчо в Торбалы около 15.00 (время совпадает с мск), в результате погибли три человека, много раненых. Предположительно, причиной стала утечка природного газа", - передает канал.В соседних домах взрывной волной выбило стекла.По данным агентства IHA, пострадали не менее 16 человек.
https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, измир
В турецком городе Торбалы не менее трех человек погибли при взрыве
В турецком городе Торбалы три человека погибли при взрыве при утечке газа