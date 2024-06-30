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В Госдуме исключили введение выплат ко Дню семьи, любви и верности

В Госдуме исключили введение выплат ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 30.06.2024

В Госдуме исключили введение выплат ко Дню семьи, любви и верности

Введение федеральных выплат ко Дню семьи, любви и верности в 2024 году не планируется, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T02:15

2024-06-30T02:15

2024-06-30T05:26

общество

светлана бессараб

госдума рф

единая россия

пособие по безработице

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Введение федеральных выплат ко Дню семьи, любви и верности в 2024 году не планируется, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб ("Единая Россия"). День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. "Выплаты ко Дню семьи на федеральном уровне не планируются", - сообщила Бессараб. Она добавила, что будут отдельные встречи, подведение итогов федеральных конкурсов и фестивалей, также существует грантовая поддержка семей. "И почти каждый регион готовится к празднику, на котором планируется чествование многодетных семей, семей трудовых династий и так далее", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20240629/shaurma-1956330225.html

https://ria.ru/20240123/vyplaty-1923028906.html

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общество, светлана бессараб, госдума рф, единая россия, пособие по безработице