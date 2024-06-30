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В Госдуме исключили введение выплат ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 30.06.2024
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02:15 30.06.2024 (обновлено: 05:26 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/vyplaty-1956393867.html
В Госдуме исключили введение выплат ко Дню семьи, любви и верности
В Госдуме исключили введение выплат ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 30.06.2024
В Госдуме исключили введение выплат ко Дню семьи, любви и верности
Введение федеральных выплат ко Дню семьи, любви и верности в 2024 году не планируется, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T02:15
2024-06-30T05:26
общество
светлана бессараб
госдума рф
единая россия
пособие по безработице
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Введение федеральных выплат ко Дню семьи, любви и верности в 2024 году не планируется, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб ("Единая Россия"). День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. "Выплаты ко Дню семьи на федеральном уровне не планируются", - сообщила Бессараб. Она добавила, что будут отдельные встречи, подведение итогов федеральных конкурсов и фестивалей, также существует грантовая поддержка семей. "И почти каждый регион готовится к празднику, на котором планируется чествование многодетных семей, семей трудовых династий и так далее", - сказала парламентарий.
https://ria.ru/20240629/shaurma-1956330225.html
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общество, светлана бессараб, госдума рф, единая россия, пособие по безработице
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Единая Россия, Пособие по безработице
В Госдуме исключили введение выплат ко Дню семьи, любви и верности

Депутат Бессараб исключила возможность выплат ко Дню семьи, любви и верности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Введение федеральных выплат ко Дню семьи, любви и верности в 2024 году не планируется, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб ("Единая Россия").
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля.
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"Выплаты ко Дню семьи на федеральном уровне не планируются", - сообщила Бессараб.
Она добавила, что будут отдельные встречи, подведение итогов федеральных конкурсов и фестивалей, также существует грантовая поддержка семей.
"И почти каждый регион готовится к празднику, на котором планируется чествование многодетных семей, семей трудовых династий и так далее", - сказала парламентарий.
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ОбществоСветлана БессарабГосдума РФЕдиная РоссияПособие по безработице
 
 
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