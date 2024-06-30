https://ria.ru/20240630/vybory-1956513226.html

СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции

СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции - РИА Новости, 30.06.2024

СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции

По предварительным итогам голосования в первом туре выборов в парламент Франции партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:38

2024-06-30T21:38

2024-06-30T21:38

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парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. По предварительным итогам голосования в первом туре выборов в парламент Франции партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов, сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы. Таким образом, коалиция занимает первое место на выборах. По оценкам телеканала, она получит от 240 до 270 из 577 мест в парламенте, что даст ей относительно большинство.

https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, парламент франции, парламентские выборы во франции — 2024, франция