https://ria.ru/20240630/vybory-1956513226.html
СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции
СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции - РИА Новости, 30.06.2024
СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции
По предварительным итогам голосования в первом туре выборов в парламент Франции партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:38
2024-06-30T21:38
2024-06-30T21:38
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. По предварительным итогам голосования в первом туре выборов в парламент Франции партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов, сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы. Таким образом, коалиция занимает первое место на выборах. По оценкам телеканала, она получит от 240 до 270 из 577 мест в парламенте, что даст ей относительно большинство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламент франции, парламентские выборы во франции — 2024, франция
В мире, Парламент Франции, Парламентские выборы во Франции — 2024, Франция
СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции
LCI: "Национальное объединение" лидирует на выборах во Франции с 34,2 % голосов