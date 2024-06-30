https://ria.ru/20240630/vybory-1956512015.html

СМИ: "Национальное объединение" получит до 270 мест в парламенте Франции

СМИ: "Национальное объединение" получит до 270 мест в парламенте Франции - РИА Новости, 30.06.2024

СМИ: "Национальное объединение" получит до 270 мест в парламенте Франции

По предварительным итогам голосования в первом туре выборов в парламент Франции партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:26

2024-06-30T21:26

2024-06-30T21:36

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парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. По предварительным итогам голосования в первом туре выборов в парламент Франции партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов, сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы.Таким образом, коалиция занимает первое место на выборах.По оценкам телеканала, она получит от 240 до 270 из 577 мест в парламенте, что даст ей относительное большинство.Второе место после правого "Национального объединения" занимает коалиция левых "Новый народный фронт" с 29,1% голосов. По оценкам телеканала, она получит от 180 до 200 из 577 мест в парламенте.Коалиция президента Франции Макрона, по данным первых экзит-поллов, получила лишь 21,5% по предварительным итогам первого тура и занимает третье место. Она теряет более 160 мест в Нацсобрании и может получить от 60 до 90 мест.

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, парламент франции, франция, парламентские выборы во франции — 2024