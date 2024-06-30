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СМИ: "Национальное объединение" получит до 270 мест в парламенте Франции
СМИ: "Национальное объединение" получит до 270 мест в парламенте Франции - РИА Новости, 30.06.2024
СМИ: "Национальное объединение" получит до 270 мест в парламенте Франции
По предварительным итогам голосования в первом туре выборов в парламент Франции партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:26
2024-06-30T21:26
2024-06-30T21:36
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. По предварительным итогам голосования в первом туре выборов в парламент Франции партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов, сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы.Таким образом, коалиция занимает первое место на выборах.По оценкам телеканала, она получит от 240 до 270 из 577 мест в парламенте, что даст ей относительное большинство.Второе место после правого "Национального объединения" занимает коалиция левых "Новый народный фронт" с 29,1% голосов. По оценкам телеканала, она получит от 180 до 200 из 577 мест в парламенте.Коалиция президента Франции Макрона, по данным первых экзит-поллов, получила лишь 21,5% по предварительным итогам первого тура и занимает третье место. Она теряет более 160 мест в Нацсобрании и может получить от 60 до 90 мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламент франции, франция, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Парламент Франции, Франция, Парламентские выборы во Франции — 2024
СМИ: "Национальное объединение" получит до 270 мест в парламенте Франции
LCI: "Национальное объединение" получит до 270 мест из 577 в парламенте Франции
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости.
По предварительным итогам голосования в первом туре выборов в парламент Франции партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2 % голосов, сообщил
телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы.
Таким образом, коалиция занимает первое место на выборах.
По оценкам телеканала, она получит от 240 до 270 из 577 мест в парламенте, что даст ей относительное большинство.
Второе место после правого "Национального объединения" занимает коалиция левых "Новый народный фронт" с 29,1% голосов. По оценкам телеканала, она получит от 180 до 200 из 577 мест в парламенте.
Коалиция президента Франции Макрона, по данным первых экзит-поллов, получила лишь 21,5% по предварительным итогам первого тура и занимает третье место. Она теряет более 160 мест в Нацсобрании и может получить от 60 до 90 мест.