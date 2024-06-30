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Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции в городе Ле-Туке - РИА Новости, 30.06.2024
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14:16 30.06.2024 (обновлено: 14:23 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/vybory-1956449251.html
Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции в городе Ле-Туке
Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции в городе Ле-Туке - РИА Новости, 30.06.2024
Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции в городе Ле-Туке
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит проголосовали на парламентских выборах во Франции в прибрежном городе Ле-Туке, где находится их семейное РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:16
2024-06-30T14:23
в мире
франция
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
брижит макрон
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит проголосовали на парламентских выборах во Франции в прибрежном городе Ле-Туке, где находится их семейное имение, передает телеканал телеканал BFMTV. В воскресенье утром во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Макрон вместе с супругой отдал свой голос на выборах в Нацсобрание Франции на избирательном участке в прибрежном городе Ле-Туке на севере страны, где находится их семейное имение Как ранее сообщал МВД Франции, явка на выборах на 12:00 по местному времени составила 25,9%. На европейской территории страны голосование продлится с 8 утра до 18 часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию. Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956069975.html
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956411202.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, брижит макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024, Брижит Макрон
Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции в городе Ле-Туке

BFMTV: Макрон и его супруга проголосовали на парламентских выборах во Франции

© AFP 2024 / YARA NARDIПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на парламентских выборах во Франции в прибрежном городе Ле-Туке
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на парламентских выборах во Франции в прибрежном городе Ле-Туке - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AFP 2024 / YARA NARDI
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на парламентских выборах во Франции в прибрежном городе Ле-Туке
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит проголосовали на парламентских выборах во Франции в прибрежном городе Ле-Туке, где находится их семейное имение, передает телеканал телеканал BFMTV.
В воскресенье утром во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента.
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов
28 июня, 12:24
Макрон вместе с супругой отдал свой голос на выборах в Нацсобрание Франции на избирательном участке в прибрежном городе Ле-Туке на севере страны, где находится их семейное имение
Как ранее сообщал МВД Франции, явка на выборах на 12:00 по местному времени составила 25,9%.
На европейской территории страны голосование продлится с 8 утра до 18 часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей.
Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени.
Первый тур выборов в Национальное собрание во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Во Франции проходит голосование на внеочередных выборах в парламент
09:29
Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
Избиратель голосует на избирательном участке во время первого тура выборов в Национальное собрание в Париже. 30 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Многие французы перенесли отпуск ради выборов
14:02
 
В миреФранцияЭммануэль МакронПарламентские выборы во Франции — 2024Брижит Макрон
 
 
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