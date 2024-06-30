https://ria.ru/20240630/vybory-1956449251.html

Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции в городе Ле-Туке

Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции в городе Ле-Туке - РИА Новости, 30.06.2024

Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции в городе Ле-Туке

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит проголосовали на парламентских выборах во Франции в прибрежном городе Ле-Туке, где находится их семейное РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:16

2024-06-30T14:16

2024-06-30T14:23

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брижит макрон

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит проголосовали на парламентских выборах во Франции в прибрежном городе Ле-Туке, где находится их семейное имение, передает телеканал телеканал BFMTV. В воскресенье утром во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Макрон вместе с супругой отдал свой голос на выборах в Нацсобрание Франции на избирательном участке в прибрежном городе Ле-Туке на севере страны, где находится их семейное имение Как ранее сообщал МВД Франции, явка на выборах на 12:00 по местному времени составила 25,9%. На европейской территории страны голосование продлится с 8 утра до 18 часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию. Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.

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https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956411202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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