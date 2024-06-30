https://ria.ru/20240630/vsu-1956498430.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 30.06.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Центрально-Городской район Горловки, сообщает... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T19:27

2024-06-30T19:27

2024-06-30T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

калининский район

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 18.50 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Мэр города Иван Приходько подтвердил факт сброса взрывоопасного предмета на центр Горловки. Ранее представительство сообщало о сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Калининский район Горловки в 17.20 мск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956477809.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол