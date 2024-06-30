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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/vsu-1956498430.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Центрально-Городской район Горловки, сообщает... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:27
2024-06-30T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 18.50 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Мэр города Иван Приходько подтвердил факт сброса взрывоопасного предмета на центр Горловки. Ранее представительство сообщало о сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Калининский район Горловки в 17.20 мск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет в центре Горловки

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Центрально-Городской район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 18.50 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Мэр города Иван Приходько подтвердил факт сброса взрывоопасного предмета на центр Горловки.
Ранее представительство сообщало о сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Калининский район Горловки в 17.20 мск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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