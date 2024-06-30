https://ria.ru/20240630/vodopodgotovka-1956883449.html

Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие

Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие - РИА Новости, 02.07.2024

Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие

Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.07.2024

2024-06-30T14:01

2024-06-30T14:01

2024-07-02T15:26

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "В июне исполняется 121 год старейшей станции водоподготовки Москвы — Рублевской. Она снабжает питьевой водой 26 районов столицы, расположенных на западе, северо-западе и в центре города, а также ряд населенных пунктов Московской области. За пять месяцев 2024 года станция подала в столицу более 125 миллионов кубометров воды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/voda-1923131535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, правительство г. москвы