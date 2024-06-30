Рейтинг@Mail.ru
Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:01 30.06.2024 (обновлено: 15:26 02.07.2024)
https://ria.ru/20240630/vodopodgotovka-1956883449.html
Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие
Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие - РИА Новости, 02.07.2024
Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие
Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.07.2024
2024-06-30T14:01
2024-07-02T15:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
правительство г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956885855_0:167:2100:1348_1920x0_80_0_0_d822fa402c928a5b26b2ee8d31c3acee.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "В июне исполняется 121 год старейшей станции водоподготовки Москвы — Рублевской. Она снабжает питьевой водой 26 районов столицы, расположенных на западе, северо-западе и в центре города, а также ряд населенных пунктов Московской области. За пять месяцев 2024 года станция подала в столицу более 125 миллионов кубометров воды", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/voda-1923131535.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956885855_111:0:1990:1409_1920x0_80_0_0_92759bebbdddb879507c1a499c3cbe66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, правительство г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Правительство г. Москвы

Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкСтанция водоподготовки Рублевская в Москве
Станция водоподготовки Рублевская в Москве
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в медиабанк
Станция водоподготовки Рублевская в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие, сообщает сайт мэра и правительства столицы.
"В июне исполняется 121 год старейшей станции водоподготовки Москвы — Рублевской. Она снабжает питьевой водой 26 районов столицы, расположенных на западе, северо-западе и в центре города, а также ряд населенных пунктов Московской области. За пять месяцев 2024 года станция подала в столицу более 125 миллионов кубометров воды", - говорится в сообщении.
Станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Мосводоканал за год поставил в Москву и область 1,1 млрд кубов чистой воды
24 января, 08:55
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПравительство г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала