https://ria.ru/20240630/vodopodgotovka-1956883449.html
Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие
Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие - РИА Новости, 02.07.2024
Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие
Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 02.07.2024
2024-06-30T14:01
2024-06-30T14:01
2024-07-02T15:26
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "В июне исполняется 121 год старейшей станции водоподготовки Москвы — Рублевской. Она снабжает питьевой водой 26 районов столицы, расположенных на западе, северо-западе и в центре города, а также ряд населенных пунктов Московской области. За пять месяцев 2024 года станция подала в столицу более 125 миллионов кубометров воды", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/voda-1923131535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, правительство г. москвы
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