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На Сахалине пьяный водитель грузовика сбил четырех детей - РИА Новости, 30.06.2024
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05:45 30.06.2024 (обновлено: 14:16 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/voditel-1956399927.html
На Сахалине пьяный водитель грузовика сбил четырех детей
На Сахалине пьяный водитель грузовика сбил четырех детей - РИА Новости, 30.06.2024
На Сахалине пьяный водитель грузовика сбил четырех детей
Пьяный водитель на Сахалине в субботу наехал на грузовике на четырех детей, один ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T05:45
2024-06-30T14:16
происшествия
сахалин
россия
сахалинская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн — РИА Новости. Пьяный водитель на Сахалине в субботу наехал на грузовике на четырех детей, один ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону. "В отношении 53-летнего жителя с. Взморье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), — рассказали в пресс-службе ведомства.По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на технически исправном автомобиле "Тойота Дюна" совершил наезд на группу из четверых детей в возрасте от восьми до 12 лет. В результате ДТП трое из них доставлены в Долинскую ЦРБ, один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще один ребенок сейчас на амбулаторном лечении. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. По информации Госавтоинспекции Сахалинской области, водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на детей, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что в ночь на воскресенье в Долинскую ЦРБ поступили три девочки, получившие травмы в ДТП во Взморье. Состояние двух детей оценивалось как средней степени тяжести, они срочно были транспортированы в детскую областную больницу. Третья девочка находится в крайне тяжелом, нетранспортабельном состоянии, в связи с чем в Долинск оперативно прибыли специалисты Сахалинской областной клинической и детской областной больниц для проведения операции на месте. &quot;Операция длилась несколько часов, в настоящее время проводится гемотрансфузия. Тактика лечения обрабатывается в постоянном режиме, по результатам состояния. Контроль за показателями осуществляют ведущие специалисты, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка&quot;, — отметили в пресс-службе Минздрава.Губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал, что поручил привлечь лучших специалистов. Из областных медучреждений в район направлены сосудистый хирург и реаниматолог.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919647050.html
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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, валерий лимаренко
Происшествия, Сахалин, Россия, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
На Сахалине пьяный водитель грузовика сбил четырех детей

СУ СК по Сахалинской области: пьяный водитель грузовика сбил четырех детей

© Фото : СУ СК России по Сахалинской области/TelegramМесто ДТП, где пьяный водитель грузовика сбил четырех детей на Сахалине. 30 июня 2024 года
Место ДТП, где пьяный водитель грузовика сбил четырех детей на Сахалине. 30 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : СУ СК России по Сахалинской области/Telegram
Место ДТП, где пьяный водитель грузовика сбил четырех детей на Сахалине. 30 июня 2024 года
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн — РИА Новости. Пьяный водитель на Сахалине в субботу наехал на грузовике на четырех детей, один ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.
"В отношении 53-летнего жителя с. Взморье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), — рассказали в пресс-службе ведомства.
Пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Южно-Сахалинске пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке
4 января, 03:51
По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на технически исправном автомобиле "Тойота Дюна" совершил наезд на группу из четверых детей в возрасте от восьми до 12 лет. В результате ДТП трое из них доставлены в Долинскую ЦРБ, один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще один ребенок сейчас на амбулаторном лечении. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.
По информации Госавтоинспекции Сахалинской области, водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на детей, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что в ночь на воскресенье в Долинскую ЦРБ поступили три девочки, получившие травмы в ДТП во Взморье. Состояние двух детей оценивалось как средней степени тяжести, они срочно были транспортированы в детскую областную больницу. Третья девочка находится в крайне тяжелом, нетранспортабельном состоянии, в связи с чем в Долинск оперативно прибыли специалисты Сахалинской областной клинической и детской областной больниц для проведения операции на месте.
«

"Операция длилась несколько часов, в настоящее время проводится гемотрансфузия. Тактика лечения обрабатывается в постоянном режиме, по результатам состояния. Контроль за показателями осуществляют ведущие специалисты, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка", — отметили в пресс-службе Минздрава.

Губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал, что поручил привлечь лучших специалистов. Из областных медучреждений в район направлены сосудистый хирург и реаниматолог.
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ПроисшествияСахалинРоссияСахалинская областьВалерий Лимаренко
 
 
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