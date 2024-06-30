На Сахалине пьяный водитель грузовика сбил четырех детей
СУ СК по Сахалинской области: пьяный водитель грузовика сбил четырех детей
© Фото : СУ СК России по Сахалинской области/TelegramМесто ДТП, где пьяный водитель грузовика сбил четырех детей на Сахалине. 30 июня 2024 года
Место ДТП, где пьяный водитель грузовика сбил четырех детей на Сахалине. 30 июня 2024 года
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн — РИА Новости. Пьяный водитель на Сахалине в субботу наехал на грузовике на четырех детей, один ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.
"В отношении 53-летнего жителя с. Взморье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), — рассказали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на технически исправном автомобиле "Тойота Дюна" совершил наезд на группу из четверых детей в возрасте от восьми до 12 лет. В результате ДТП трое из них доставлены в Долинскую ЦРБ, один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще один ребенок сейчас на амбулаторном лечении. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.
По информации Госавтоинспекции Сахалинской области, водитель грузовика не справился с управлением и совершил наезд на детей, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что в ночь на воскресенье в Долинскую ЦРБ поступили три девочки, получившие травмы в ДТП во Взморье. Состояние двух детей оценивалось как средней степени тяжести, они срочно были транспортированы в детскую областную больницу. Третья девочка находится в крайне тяжелом, нетранспортабельном состоянии, в связи с чем в Долинск оперативно прибыли специалисты Сахалинской областной клинической и детской областной больниц для проведения операции на месте.
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"Операция длилась несколько часов, в настоящее время проводится гемотрансфузия. Тактика лечения обрабатывается в постоянном режиме, по результатам состояния. Контроль за показателями осуществляют ведущие специалисты, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка", — отметили в пресс-службе Минздрава.
Губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал, что поручил привлечь лучших специалистов. Из областных медучреждений в район направлены сосудистый хирург и реаниматолог.