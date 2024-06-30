Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы открыли движение после ограничений из-за велогонки - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/velogonka-1956471532.html
В центре Москвы открыли движение после ограничений из-за велогонки
В центре Москвы открыли движение после ограничений из-за велогонки - РИА Новости, 30.06.2024
В центре Москвы открыли движение после ограничений из-за велогонки
Движение на нескольких улицах и набережных в центре Москвы открыто после ограничений из-за проведения велогонки La Strada в воскресенье, сообщил столичный... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T16:25
2024-06-30T16:25
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c6920e2953be326cc64628597b3b907.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение на нескольких улицах и набережных в центре Москвы открыто после ограничений из-за проведения велогонки La Strada в воскресенье, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91ccfdf03fef28919b2a759ab0dfca81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
В центре Москвы открыли движение после ограничений из-за велогонки

Движение на ряде улиц и набережных в Москвы открыли после проведения велогонки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Движение на нескольких улицах и набережных в центре Москвы открыто после ограничений из-за проведения велогонки La Strada в воскресенье, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«
"Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении.
"На семи холмах": ретроралли в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В Москве состоялся четвертый этап соревнований на классических автомобилях Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ), Кубка Общества "Наследие" и Кубка Rodis.

Участница перед стартом ретроралли На семи холмах в Москве

В Москве состоялся четвертый этап соревнований на классических автомобилях Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ), Кубка Общества "Наследие" и Кубка Rodis.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Москвичи увидели признанные шедевры мирового автомобилестроения: Mercedes-Benz w143 1939 года и Mercedes-Benz S300 1953 года, Lincoln Continental 1975 года, Cadillac Eldorado 1975 года, Cadillac Devill 1957 года, Rolls Royce Corniche 1971 года.

Участники перед стартом ретроралли На семи холмах в Москве

Москвичи увидели признанные шедевры мирового автомобилестроения: Mercedes-Benz w143 1939 года и Mercedes-Benz S300 1953 года, Lincoln Continental 1975 года, Cadillac Eldorado 1975 года, Cadillac Devill 1957 года, Rolls Royce Corniche 1971 года.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Из отечественных машин были представлены ГАЗ 3111 и необычная модификация модели Лада 2108 — "Наташа".

Логотип на запасном колесе Паккарда перед стартом ретроралли На семи холмах в Москве

Из отечественных машин были представлены ГАЗ 3111 и необычная модификация модели Лада 2108 — "Наташа".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Ретроралли посетил звездный Citroen DS 1966 года из фильма режиссера Андре Юнебеля "Фантомас разбушевался".

Участники перед стартом ретроралли На семи холмах в Москве

Ретроралли посетил звездный Citroen DS 1966 года из фильма режиссера Андре Юнебеля "Фантомас разбушевался".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В этом году на старт вышли более 80 классических автомобилей. Участники боролись за призовые места в нескольких зачетах: "Абсолют", "Ветеран", "Олдтаймер", "Женский", "Семейный", "Командный".

Участники перед стартом ретроралли На семи холмах в Москве

В этом году на старт вышли более 80 классических автомобилей. Участники боролись за призовые места в нескольких зачетах: "Абсолют", "Ветеран", "Олдтаймер", "Женский", "Семейный", "Командный".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экипажи соревновались на точность прохождения трассы, виртуозность вождения, корректное выполнение штурманских задач и упражнений для пилотов.

Участники в автомобиле Мерседес перед стартом ретроралли На семи холмах в Москве

Экипажи соревновались на точность прохождения трассы, виртуозность вождения, корректное выполнение штурманских задач и упражнений для пилотов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Ралли стартовало от Московского Императорского яхт-клуба на набережной речного канала.

Автомобили, участвующие в ретроралли На семи холмах в Москве

Ралли стартовало от Московского Императорского яхт-клуба на набережной речного канала.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Маршрут прошел по Новому Арбату, Кутузовскому проспекту, Воробьевым горам, Остоженке и Тверской.

Участники перед стартом ретроралли На семи холмах в Москве

Маршрут прошел по Новому Арбату, Кутузовскому проспекту, Воробьевым горам, Остоженке и Тверской.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Здания Центрального телеграфа, Постниковского пассажа, гостиницы "Националь", усадьбы Костеревых стали архитектурным украшением маршрута.

Автомобили, участвующие в ретроралли На семи холмах в Москве

Здания Центрального телеграфа, Постниковского пассажа, гостиницы "Националь", усадьбы Костеревых стали архитектурным украшением маршрута.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Гонка завершалась у ворот Московского Императорского яхт-клуба на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь".

Участницы ретроралли На семи холмах в Москве

Гонка завершалась у ворот Московского Императорского яхт-клуба на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Всего в 2024 году было запланировано шесть этапов ретрогонок, два из которых прошли в Москве, а еще два — в Ярославской и Тульской областях. Еще два этапа запланированы в Подмосковье и Петербурге.

Автомобили, участвующие в ретроралли На семи холмах в Москве

Всего в 2024 году было запланировано шесть этапов ретрогонок, два из которых прошли в Москве, а еще два — в Ярославской и Тульской областях. Еще два этапа запланированы в Подмосковье и Петербурге.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Организаторами ретроралли "На семи холмах" выступили Комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации и АНО "Автоспортивное общество "Наследие".

Участники перед стартом ретроралли На семи холмах в Москве

Организаторами ретроралли "На семи холмах" выступили Комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации и АНО "Автоспортивное общество "Наследие".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Москве состоялся четвертый этап соревнований на классических автомобилях Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ), Кубка Общества "Наследие" и Кубка Rodis.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 12

Москвичи увидели признанные шедевры мирового автомобилестроения: Mercedes-Benz w143 1939 года и Mercedes-Benz S300 1953 года, Lincoln Continental 1975 года, Cadillac Eldorado 1975 года, Cadillac Devill 1957 года, Rolls Royce Corniche 1971 года.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 12

Из отечественных машин были представлены ГАЗ 3111 и необычная модификация модели Лада 2108 — "Наташа".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 12

Ретроралли посетил звездный Citroen DS 1966 года из фильма режиссера Андре Юнебеля "Фантомас разбушевался".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 12

В этом году на старт вышли более 80 классических автомобилей. Участники боролись за призовые места в нескольких зачетах: "Абсолют", "Ветеран", "Олдтаймер", "Женский", "Семейный", "Командный".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 12

Экипажи соревновались на точность прохождения трассы, виртуозность вождения, корректное выполнение штурманских задач и упражнений для пилотов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ралли стартовало от Московского Императорского яхт-клуба на набережной речного канала.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Маршрут прошел по Новому Арбату, Кутузовскому проспекту, Воробьевым горам, Остоженке и Тверской.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 12

Здания Центрального телеграфа, Постниковского пассажа, гостиницы "Националь", усадьбы Костеревых стали архитектурным украшением маршрута.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 12

Гонка завершалась у ворот Московского Императорского яхт-клуба на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12

Всего в 2024 году было запланировано шесть этапов ретрогонок, два из которых прошли в Москве, а еще два — в Ярославской и Тульской областях. Еще два этапа запланированы в Подмосковье и Петербурге.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 12

Организаторами ретроралли "На семи холмах" выступили Комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации и АНО "Автоспортивное общество "Наследие".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала