В центре Москвы открыли движение после ограничений из-за велогонки

Движение на ряде улиц и набережных в Москвы открыли после проведения велогонки
В Москве состоялся четвертый этап соревнований на классических автомобилях Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ), Кубка Общества "Наследие" и Кубка Rodis.
В Москве состоялся четвертый этап соревнований на классических автомобилях Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ), Кубка Общества "Наследие" и Кубка Rodis.
Москвичи увидели признанные шедевры мирового автомобилестроения: Mercedes-Benz w143 1939 года и Mercedes-Benz S300 1953 года, Lincoln Continental 1975 года, Cadillac Eldorado 1975 года, Cadillac Devill 1957 года, Rolls Royce Corniche 1971 года.
Москвичи увидели признанные шедевры мирового автомобилестроения: Mercedes-Benz w143 1939 года и Mercedes-Benz S300 1953 года, Lincoln Continental 1975 года, Cadillac Eldorado 1975 года, Cadillac Devill 1957 года, Rolls Royce Corniche 1971 года.
Из отечественных машин были представлены ГАЗ 3111 и необычная модификация модели Лада 2108 — "Наташа".
Из отечественных машин были представлены ГАЗ 3111 и необычная модификация модели Лада 2108 — "Наташа".
Ретроралли посетил звездный Citroen DS 1966 года из фильма режиссера Андре Юнебеля "Фантомас разбушевался".
Ретроралли посетил звездный Citroen DS 1966 года из фильма режиссера Андре Юнебеля "Фантомас разбушевался".
В этом году на старт вышли более 80 классических автомобилей. Участники боролись за призовые места в нескольких зачетах: "Абсолют", "Ветеран", "Олдтаймер", "Женский", "Семейный", "Командный".
В этом году на старт вышли более 80 классических автомобилей. Участники боролись за призовые места в нескольких зачетах: "Абсолют", "Ветеран", "Олдтаймер", "Женский", "Семейный", "Командный".
Экипажи соревновались на точность прохождения трассы, виртуозность вождения, корректное выполнение штурманских задач и упражнений для пилотов.
Экипажи соревновались на точность прохождения трассы, виртуозность вождения, корректное выполнение штурманских задач и упражнений для пилотов.
Ралли стартовало от Московского Императорского яхт-клуба на набережной речного канала.
Ралли стартовало от Московского Императорского яхт-клуба на набережной речного канала.
Маршрут прошел по Новому Арбату, Кутузовскому проспекту, Воробьевым горам, Остоженке и Тверской.
Маршрут прошел по Новому Арбату, Кутузовскому проспекту, Воробьевым горам, Остоженке и Тверской.
Здания Центрального телеграфа, Постниковского пассажа, гостиницы "Националь", усадьбы Костеревых стали архитектурным украшением маршрута.
Здания Центрального телеграфа, Постниковского пассажа, гостиницы "Националь", усадьбы Костеревых стали архитектурным украшением маршрута.
Гонка завершалась у ворот Московского Императорского яхт-клуба на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь".
Гонка завершалась у ворот Московского Императорского яхт-клуба на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь".
Всего в 2024 году было запланировано шесть этапов ретрогонок, два из которых прошли в Москве, а еще два — в Ярославской и Тульской областях. Еще два этапа запланированы в Подмосковье и Петербурге.
Всего в 2024 году было запланировано шесть этапов ретрогонок, два из которых прошли в Москве, а еще два — в Ярославской и Тульской областях. Еще два этапа запланированы в Подмосковье и Петербурге.
Организаторами ретроралли "На семи холмах" выступили Комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации и АНО "Автоспортивное общество "Наследие".
Организаторами ретроралли "На семи холмах" выступили Комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации и АНО "Автоспортивное общество "Наследие".
В Москве состоялся четвертый этап соревнований на классических автомобилях Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ), Кубка Общества "Наследие" и Кубка Rodis.
Москвичи увидели признанные шедевры мирового автомобилестроения: Mercedes-Benz w143 1939 года и Mercedes-Benz S300 1953 года, Lincoln Continental 1975 года, Cadillac Eldorado 1975 года, Cadillac Devill 1957 года, Rolls Royce Corniche 1971 года.
Из отечественных машин были представлены ГАЗ 3111 и необычная модификация модели Лада 2108 — "Наташа".
Ретроралли посетил звездный Citroen DS 1966 года из фильма режиссера Андре Юнебеля "Фантомас разбушевался".
В этом году на старт вышли более 80 классических автомобилей. Участники боролись за призовые места в нескольких зачетах: "Абсолют", "Ветеран", "Олдтаймер", "Женский", "Семейный", "Командный".
Экипажи соревновались на точность прохождения трассы, виртуозность вождения, корректное выполнение штурманских задач и упражнений для пилотов.
Ралли стартовало от Московского Императорского яхт-клуба на набережной речного канала.
Маршрут прошел по Новому Арбату, Кутузовскому проспекту, Воробьевым горам, Остоженке и Тверской.
Здания Центрального телеграфа, Постниковского пассажа, гостиницы "Националь", усадьбы Костеревых стали архитектурным украшением маршрута.
Гонка завершалась у ворот Московского Императорского яхт-клуба на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь".
Всего в 2024 году было запланировано шесть этапов ретрогонок, два из которых прошли в Москве, а еще два — в Ярославской и Тульской областях. Еще два этапа запланированы в Подмосковье и Петербурге.
Организаторами ретроралли "На семи холмах" выступили Комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации и АНО "Автоспортивное общество "Наследие".