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"Виновата не Россия". В США резко ответили на оправдания западных лидеров
"Виновата не Россия". В США резко ответили на оправдания западных лидеров - РИА Новости, 30.06.2024
"Виновата не Россия". В США резко ответили на оправдания западных лидеров
Ответственность за коррупцию в США лежит на американском правительстве, а не на России или Китае, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T16:25
2024-06-30T16:25
2024-06-30T16:25
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ответственность за коррупцию в США лежит на американском правительстве, а не на России или Китае, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Знаете ли вы кое-кого, кто всегда обвиняет других в своих ошибках? Это правительство США. Ни Китай, ни Россия, ни БРИКС не несут ответственности за коррупцию в Америке. Они не создавали правила, которые позволяли корпорациям, миллиардерам и лоббистам покупать американских политиков", — написал предприниматель.Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка во главе с США уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить глобальную напряженность можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. В послании Федеральному собранию Путин призвал формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами.
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россия, сша, китай, владимир путин, брикс, в мире
Россия, США, Китай, Владимир Путин, БРИКС, В мире
"Виновата не Россия". В США резко ответили на оправдания западных лидеров
Дотком: в коррумпированности США виновато само правительство, а не Россия