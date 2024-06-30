https://ria.ru/20240630/ukraina-1956468933.html

На Украине застрелили мужчину, пытавшегося пересечь границу с Румынией

На Украине застрелили мужчину, пытавшегося пересечь границу с Румынией - РИА Новости, 30.06.2024

На Украине застрелили мужчину, пытавшегося пересечь границу с Румынией

Пограничники в Черновицкой области Украины застрелили мужчину, который с боем пытался прорваться в Румынию, сообщило издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:02

2024-06-30T16:02

2024-06-30T16:16

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украина

черновицкая область

румыния

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пограничники в Черновицкой области Украины застрелили мужчину, который с боем пытался прорваться в Румынию, сообщило издание "Страна" со ссылкой на правоохранительные органы. "В Черновицкой области пограничники застрелили мужчину, который пытался нелегально перейти границу", — говорится в публикации.По официальной версии, сотрудники погранслужбы открыли стрельбу после того, как мужчина и его напарник напали на них. Уточняется, что уклонисты якобы действовали сообща — один распылил слезоточивый газ в сторону пограничников, а второй достал мачете и ударил им одного из военных по ноге. Пограничник, сделав несколько выстрелов из табельного оружия в сторону нападавших, ранил одного из них в ногу, а другому попал в голову.По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, сообщил источник. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. При этом, по информации западных СМИ, в ВСУ постоянно жалуются на нехватку личного состава, а военкоматы вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Кроме того, киевский режим пытается привлечь в армию больше женщин, что тоже говорит об огромных потерях живой силы.

https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941471760.html

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в мире, украина, черновицкая область, румыния, владимир зеленский