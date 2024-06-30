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В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА со стрельбой
В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА со стрельбой - РИА Новости, 30.06.2024
В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА со стрельбой
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:21
2024-06-30T15:21
2024-06-30T15:21
безопасность
новороссийск
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КРАСНОДАР, 30 июн – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города. "С 11:00 до 13:00 и с 21.00 до 23.00 1 июля 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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новороссийск
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безопасность, новороссийск
Безопасность, Новороссийск
В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА со стрельбой
В Новороссийске пройдут учения по отражению БПЛА со стрельбой из артиллерии