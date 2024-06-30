Рейтинг@Mail.ru
Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/turtsiya-1956433159.html
Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров
Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров - РИА Новости, 30.06.2024
Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров
Пожарным удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах в турецкой провинции Измир, задержаны подозреваемые, действия которых могли привести к пожару,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:32
2024-06-30T12:32
в мире
измир
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744401676_14:0:640:352_1920x0_80_0_0_72db4985f002f6db4c0f96ed07070df7.jpg
СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Пожарным удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах в турецкой провинции Измир, задержаны подозреваемые, действия которых могли привести к пожару, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. Лесные пожары охватили в субботу три турецких провинции, была перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. Минобороны Турции направило несколько вертолетов на помощь пожарным, были эвакуированы жители ряда населенных пунктов. "Лесные пожары в районах Мендерес, Торбалы и Чешме провинции Измир, а также в провинции Балыкесир взяты под контроль. В связи с пожарами в Мендересе и Чешме задержаны подозреваемые. Те, чьи действия привели к пожарам, получат серьезное наказание", - заявил Юмаклы на брифинге. По словам министра, пожар в Чешме начался из-за брошенного окурка, в районе Мендерес огонь также возник по неосторожности. По данным СМИ, в Чешме огнем выжжено 350 гектаров леса.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html
измир
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744401676_116:0:585:352_1920x0_80_0_0_2676eced46ed778b6166825c2dba708c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, измир, турция
В мире, Измир, Турция
Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров

В турецкой провинции Измир удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах

© Sputnik / Туран Салджи | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Турции
Лесной пожар в Турции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Sputnik / Туран Салджи
Перейти в медиабанк
Лесной пожар в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Пожарным удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах в турецкой провинции Измир, задержаны подозреваемые, действия которых могли привести к пожару, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
Лесные пожары охватили в субботу три турецких провинции, была перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. Минобороны Турции направило несколько вертолетов на помощь пожарным, были эвакуированы жители ряда населенных пунктов.
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Якутии применяют беспилотники на лесных пожарах
28 июня, 08:26
"Лесные пожары в районах Мендерес, Торбалы и Чешме провинции Измир, а также в провинции Балыкесир взяты под контроль. В связи с пожарами в Мендересе и Чешме задержаны подозреваемые. Те, чьи действия привели к пожарам, получат серьезное наказание", - заявил Юмаклы на брифинге.
По словам министра, пожар в Чешме начался из-за брошенного окурка, в районе Мендерес огонь также возник по неосторожности.
По данным СМИ, в Чешме огнем выжжено 350 гектаров леса.
Дым от лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Турции лесные пожары охватили три провинции
Вчера, 20:50
 
В миреИзмирТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала