https://ria.ru/20240630/turtsiya-1956433159.html
Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров
Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров - РИА Новости, 30.06.2024
Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров
Пожарным удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах в турецкой провинции Измир, задержаны подозреваемые, действия которых могли привести к пожару,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:32
2024-06-30T12:32
2024-06-30T12:32
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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Пожарным удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах в турецкой провинции Измир, задержаны подозреваемые, действия которых могли привести к пожару, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. Лесные пожары охватили в субботу три турецких провинции, была перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. Минобороны Турции направило несколько вертолетов на помощь пожарным, были эвакуированы жители ряда населенных пунктов. "Лесные пожары в районах Мендерес, Торбалы и Чешме провинции Измир, а также в провинции Балыкесир взяты под контроль. В связи с пожарами в Мендересе и Чешме задержаны подозреваемые. Те, чьи действия привели к пожарам, получат серьезное наказание", - заявил Юмаклы на брифинге. По словам министра, пожар в Чешме начался из-за брошенного окурка, в районе Мендерес огонь также возник по неосторожности. По данным СМИ, в Чешме огнем выжжено 350 гектаров леса.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, измир, турция
Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров
В турецкой провинции Измир удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах
СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Пожарным удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах в турецкой провинции Измир, задержаны подозреваемые, действия которых могли привести к пожару, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
Лесные пожары охватили в субботу три турецких провинции, была перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. Минобороны Турции направило несколько вертолетов на помощь пожарным, были эвакуированы жители ряда населенных пунктов.
"Лесные пожары в районах Мендерес, Торбалы и Чешме провинции Измир, а также в провинции Балыкесир взяты под контроль. В связи с пожарами в Мендересе и Чешме задержаны подозреваемые. Те, чьи действия привели к пожарам, получат серьезное наказание", - заявил Юмаклы на брифинге.
По словам министра, пожар в Чешме начался из-за брошенного окурка, в районе Мендерес огонь также возник по неосторожности.
По данным СМИ, в Чешме огнем выжжено 350 гектаров леса.