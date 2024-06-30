https://ria.ru/20240630/turtsiya-1956433159.html

Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров

Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров - РИА Новости, 30.06.2024

Турецким пожарным удалось остановить продвижение лесных пожаров

Пожарным удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах в турецкой провинции Измир, задержаны подозреваемые, действия которых могли привести к пожару,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:32

2024-06-30T12:32

2024-06-30T12:32

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измир

турция

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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Пожарным удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах в турецкой провинции Измир, задержаны подозреваемые, действия которых могли привести к пожару, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. Лесные пожары охватили в субботу три турецких провинции, была перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. Минобороны Турции направило несколько вертолетов на помощь пожарным, были эвакуированы жители ряда населенных пунктов. "Лесные пожары в районах Мендерес, Торбалы и Чешме провинции Измир, а также в провинции Балыкесир взяты под контроль. В связи с пожарами в Мендересе и Чешме задержаны подозреваемые. Те, чьи действия привели к пожарам, получат серьезное наказание", - заявил Юмаклы на брифинге. По словам министра, пожар в Чешме начался из-за брошенного окурка, в районе Мендерес огонь также возник по неосторожности. По данным СМИ, в Чешме огнем выжжено 350 гектаров леса.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html

измир

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, измир, турция