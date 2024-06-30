https://ria.ru/20240630/trevoga-1956418284.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:18
2024-06-30T10:18
2024-06-30T10:20
белгород
белгородский район
шебекино
безопасность
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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщили в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956394036.html
белгород
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, шебекино, безопасность
Белгород, Белгородский район, Шебекино, Безопасность
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность