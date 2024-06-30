https://ria.ru/20240630/trevoga-1956418284.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:18

2024-06-30T10:18

2024-06-30T10:20

белгород

белгородский район

шебекино

безопасность

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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщили в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956394036.html

белгород

белгородский район

шебекино

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, белгородский район, шебекино, безопасность