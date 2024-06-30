В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины, включая Одесскую, объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, сигнал начал звучать в Харьковской области около 5.20, а в промежуток между 7.55 и 8.17 распространился по другим областям.
Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.