https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956400287.html
Инвестор заявил о вере в восстановление торговли между Россией и США
Инвестор заявил о вере в восстановление торговли между Россией и США - РИА Новости, 30.06.2024
Инвестор заявил о вере в восстановление торговли между Россией и США
Между США и Россией однажды возможно улучшение отношений и восстановление торговли, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T05:53
2024-06-30T05:53
2024-06-30T06:55
россия
сша
джим роджерс
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Между США и Россией однажды возможно улучшение отношений и восстановление торговли, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Разумеется, однажды вновь будет взаимодействие и торговля. Так всегда было и всегда будет после войны", - сообщил он.Американский инвестор отметил, что и Россия, и США являются огромными странами, что, по его мнению, также содействует восстановлению диалога.
https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956396486.html
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россия, сша, джим роджерс
Россия, США, Джим Роджерс
Инвестор заявил о вере в восстановление торговли между Россией и США
Инвестор Роджерс заявил, что верит в восстановление торговли между Россией и США
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Между США и Россией однажды возможно улучшение отношений и восстановление торговли, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Разумеется, однажды вновь будет взаимодействие и торговля. Так всегда было и всегда будет после войны", - сообщил он.
Американский инвестор отметил, что и Россия, и США являются огромными странами, что, по его мнению, также содействует восстановлению диалога.