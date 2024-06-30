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Инвестор заявил о вере в восстановление торговли между Россией и США - РИА Новости, 30.06.2024
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05:53 30.06.2024 (обновлено: 06:55 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956400287.html
Инвестор заявил о вере в восстановление торговли между Россией и США
Инвестор заявил о вере в восстановление торговли между Россией и США - РИА Новости, 30.06.2024
Инвестор заявил о вере в восстановление торговли между Россией и США
Между США и Россией однажды возможно улучшение отношений и восстановление торговли, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T05:53
2024-06-30T06:55
россия
сша
джим роджерс
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Между США и Россией однажды возможно улучшение отношений и восстановление торговли, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Разумеется, однажды вновь будет взаимодействие и торговля. Так всегда было и всегда будет после войны", - сообщил он.Американский инвестор отметил, что и Россия, и США являются огромными странами, что, по его мнению, также содействует восстановлению диалога.
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россия, сша, джим роджерс
Россия, США, Джим Роджерс
Инвестор заявил о вере в восстановление торговли между Россией и США

Инвестор Роджерс заявил, что верит в восстановление торговли между Россией и США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Между США и Россией однажды возможно улучшение отношений и восстановление торговли, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Разумеется, однажды вновь будет взаимодействие и торговля. Так всегда было и всегда будет после войны", - сообщил он.
Американский инвестор Джим Роджерс - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Россия никуда не исчезнет из-за санкций, заявил американский инвестор
03:33
Американский инвестор отметил, что и Россия, и США являются огромными странами, что, по его мнению, также содействует восстановлению диалога.
 
РоссияСШАДжим Роджерс
 
 
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