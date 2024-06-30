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США перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну - РИА Новости, 30.06.2024
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13:39 30.06.2024 (обновлено: 14:39 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/tanki-1956442620.html
США перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну
США перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну - РИА Новости, 30.06.2024
США перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну
США перебрасывают танки Abrams и иную бронетехнику на новую американскую базу НАТО в Польше, сообщает издание Пентагона Stars and Stripes. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:39
2024-06-30T14:39
москва
сша
польша
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США перебрасывают танки Abrams и иную бронетехнику на новую американскую базу НАТО в Польше, сообщает издание Пентагона Stars and Stripes."Первые армейские танки и машины, которые однажды смогут снабдить целую бронетанковую бригаду, &lt;…&gt; прибыли на новый склад в Польше", — отметили в издании.На новую базу, расположенную в Повидзе, направили 14 танков M1 Abrams и бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88, говорится в материале. При этом в статье отметили, что в планах командования стоит задача довести численность танков на базе до 85.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240630/ni-1956429891.html
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москва, сша, польша, владимир путин, нато, министерство обороны сша
Москва, США, Польша, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
США перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну

США направили танки Abrams и другую бронетехнику на базу НАТО в Польше

© Фото : U.S. Army/Michael MastrangeloТанки M1 Abrams , переброшенные на новую американскую базу НАТО в Польше. 30 июня 2024
Танки M1 Abrams , переброшенные на новую американскую базу НАТО в Польше. 30 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : U.S. Army/Michael Mastrangelo
Танки M1 Abrams , переброшенные на новую американскую базу НАТО в Польше. 30 июня 2024
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США перебрасывают танки Abrams и иную бронетехнику на новую американскую базу НАТО в Польше, сообщает издание Пентагона Stars and Stripes.
"Первые армейские танки и машины, которые однажды смогут снабдить целую бронетанковую бригаду, <…> прибыли на новый склад в Польше", — отметили в издании.
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На новую базу, расположенную в Повидзе, направили 14 танков M1 Abrams и бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88, говорится в материале. При этом в статье отметили, что в планах командования стоит задача довести численность танков на базе до 85.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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МоскваСШАПольшаВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны США
 
 
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