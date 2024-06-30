https://ria.ru/20240630/tanki-1956442620.html

США перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну

США перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну - РИА Новости, 30.06.2024

США перебросили новые силы в соседнюю с Россией страну

США перебрасывают танки Abrams и иную бронетехнику на новую американскую базу НАТО в Польше, сообщает издание Пентагона Stars and Stripes. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:39

2024-06-30T13:39

2024-06-30T14:39

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США перебрасывают танки Abrams и иную бронетехнику на новую американскую базу НАТО в Польше, сообщает издание Пентагона Stars and Stripes."Первые армейские танки и машины, которые однажды смогут снабдить целую бронетанковую бригаду, <…> прибыли на новый склад в Польше", — отметили в издании.На новую базу, расположенную в Повидзе, направили 14 танков M1 Abrams и бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88, говорится в материале. При этом в статье отметили, что в планах командования стоит задача довести численность танков на базе до 85.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240630/ni-1956429891.html

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москва, сша, польша, владимир путин, нато, министерство обороны сша