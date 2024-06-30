https://ria.ru/20240630/sukhogruz-1956462886.html

В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз

В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз - РИА Новости, 30.06.2024

В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз

Попытки снять с мели у берегов Стамбула прибывший из РФ сухогруз продолжаются уже третьи сутки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:25

2024-06-30T15:25

2024-06-30T15:32

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мраморное море

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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Попытки снять с мели у берегов Стамбула прибывший из РФ сухогруз продолжаются уже третьи сутки, передает корреспондент РИА Новости. Следовавший из России 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель в пятницу в Мраморном море у берегов района Ешилкей, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса. По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) судно остается на мели недалеко от берега, на море сильные волны из-за ветра. В операции участвуют как минимум два буксира. Перед началом операции водолазы провели оценку ущерба судна, отмечала береговая охрана.

https://ria.ru/20240630/britaniya-1956404227.html

https://ria.ru/20240123/sukhogruz-1922906475.html

турция

россия

мраморное море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, россия, мраморное море