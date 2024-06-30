В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз
В Турции третьи сутки пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз
© РИА НовостиСухогруз Lady Ayana, следовавший из России, у берегов Стамбула в Мраморном море. 30 июня 2024
© РИА Новости
Сухогруз Lady Ayana, следовавший из России, у берегов Стамбула в Мраморном море. 30 июня 2024
СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Попытки снять с мели у берегов Стамбула прибывший из РФ сухогруз продолжаются уже третьи сутки, передает корреспондент РИА Новости.
Следовавший из России 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель в пятницу в Мраморном море у берегов района Ешилкей, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса.
По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) судно остается на мели недалеко от берега, на море сильные волны из-за ветра. В операции участвуют как минимум два буксира.
Перед началом операции водолазы провели оценку ущерба судна, отмечала береговая охрана.
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