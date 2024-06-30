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В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз - РИА Новости, 30.06.2024
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15:25 30.06.2024 (обновлено: 15:32 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/sukhogruz-1956462886.html
В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз
В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз - РИА Новости, 30.06.2024
В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз
Попытки снять с мели у берегов Стамбула прибывший из РФ сухогруз продолжаются уже третьи сутки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:25
2024-06-30T15:32
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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Попытки снять с мели у берегов Стамбула прибывший из РФ сухогруз продолжаются уже третьи сутки, передает корреспондент РИА Новости. Следовавший из России 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель в пятницу в Мраморном море у берегов района Ешилкей, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса. По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) судно остается на мели недалеко от берега, на море сильные волны из-за ветра. В операции участвуют как минимум два буксира. Перед началом операции водолазы провели оценку ущерба судна, отмечала береговая охрана.
https://ria.ru/20240630/britaniya-1956404227.html
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в мире, турция, россия, мраморное море
В мире, Турция, Россия, Мраморное море
В Турции пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз

В Турции третьи сутки пытаются снять с мели прибывший из России сухогруз

© РИА НовостиСухогруз Lady Ayana, следовавший из России, у берегов Стамбула в Мраморном море. 30 июня 2024
Сухогруз Lady Ayana, следовавший из России, у берегов Стамбула в Мраморном море. 30 июня 2024
© РИА Новости
Сухогруз Lady Ayana, следовавший из России, у берегов Стамбула в Мраморном море. 30 июня 2024
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Попытки снять с мели у берегов Стамбула прибывший из РФ сухогруз продолжаются уже третьи сутки, передает корреспондент РИА Новости.
Следовавший из России 169-метровый сухогруз Lady Ayana сел на мель в пятницу в Мраморном море у берегов района Ешилкей, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.
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Министерство транспорта Турции направило буксир и катер для эвакуации экипажа к судну под флагом Барбадоса.
По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) судно остается на мели недалеко от берега, на море сильные волны из-за ветра. В операции участвуют как минимум два буксира.
Перед началом операции водолазы провели оценку ущерба судна, отмечала береговая охрана.
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