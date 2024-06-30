https://ria.ru/20240630/stolknovenie-1956483215.html

В Ростовской области столкнулись два катера

В Ростовской области столкнулись два катера - РИА Новости, 30.06.2024

В Ростовской области столкнулись два катера

Два катера, один из которых катал людей на ватрушке, столкнулись в Ростовской области, один человек погиб, сообщает Западное межрегиональное управление на... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:59

2024-06-30T17:59

2024-06-30T18:16

происшествия

ростовская область

россия

дон

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956485639_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_d9ad41c34a229f885dbf9d6358f83ba0.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Два катера, один из которых катал людей на ватрушке, столкнулись в Ростовской области, один человек погиб, сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, инцидент произошел в субботу днем на повороте соединяющем канал реки Азовка и реку Дон в Ростовской области. "Произошло столкновение маломерного судна - катера "Беркут"... с 1 пассажиром на борту и маломерного судна - катера "Новая Ладога"... с 4 пассажирами на борту, к которому была прикреплена ватрушка с 2 лицами", - говорится в сообщении. В результате происшествия судоводитель катера "Беркут" погиб на месте происшествия, пассажир его судна доставлен в больницу с тяжкими телесными повреждениями, остальные не пострадали Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи провели осмотр места происшествия, причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20240629/more-1956368324.html

https://ria.ru/20240605/astrakhan-1950657920.html

ростовская область

россия

дон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия, дон, следственный комитет россии (ск рф)