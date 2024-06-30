В Ростовской области столкнулись два катера
В Ростовской области столкнулись два катера, один человек погиб
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramКатер "Новая Ладога", столкнувшийся с катером "Беркут" на повороте, соединяющем канал реки Азовка и реку Дон в Ростовской области. 30 июня 2024
Катер "Новая Ладога", столкнувшийся с катером "Беркут" на повороте, соединяющем канал реки Азовка и реку Дон в Ростовской области. 30 июня 2024
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Два катера, один из которых катал людей на ватрушке, столкнулись в Ростовской области, один человек погиб, сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу днем на повороте соединяющем канал реки Азовка и реку Дон в Ростовской области.
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"Произошло столкновение маломерного судна - катера "Беркут"... с 1 пассажиром на борту и маломерного судна - катера "Новая Ладога"... с 4 пассажирами на борту, к которому была прикреплена ватрушка с 2 лицами", - говорится в сообщении.
В результате происшествия судоводитель катера "Беркут" погиб на месте происшествия, пассажир его судна доставлен в больницу с тяжкими телесными повреждениями, остальные не пострадали
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи провели осмотр места происшествия, причины произошедшего устанавливаются.
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