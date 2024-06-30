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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.06.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.07.2024
2024-06-30T18:01
2024-06-30T18:01
2024-07-01T00:41
инфографика
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
спецоперация
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 июня 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Спорное и село Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, а также отбили восемь атак противника на Краснолиманском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 127 районов скопления живой силы и техники, девять складов боеприпасов, хранилище военного имущества, пять станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, нанесен удар по железнодорожному эшелону, перевозившему личный состав и вооружение 117-й механизированной бригады ВСУ. Средства ПВО сбили 72 беспилотника, две управляемые ракеты "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD и девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 616 самолетов, 276 вертолетов, 26968 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 1361 реактивную систему залпового огня, 16463 танка и других бронемашин, 11129 орудий полевой артиллерии и 23136 единиц автомобильной техники.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, спецоперация, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, харьковская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Спецоперация, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 июня 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения освободили поселок Спорное и село Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, а также отбили восемь атак противника на Краснолиманском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 127 районов скопления живой силы и техники, девять складов боеприпасов, хранилище военного имущества, пять станций радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, нанесен удар по железнодорожному эшелону, перевозившему личный состав и вооружение 117-й механизированной бригады ВСУ. Средства ПВО сбили 72 беспилотника, две управляемые ракеты "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD и девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 616 самолетов, 276 вертолетов, 26968 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 1361 реактивную систему залпового огня, 16463 танка и других бронемашин, 11129 орудий полевой артиллерии и 23136 единиц автомобильной техники.