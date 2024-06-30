https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956470888.html

Штурмовики группировки "Юг" эвакуировали мирных жителей из Калиновки в ДНР

Штурмовики группировки "Юг" эвакуировали мирных жителей из Калиновки в ДНР - РИА Новости, 30.06.2024

Штурмовики группировки "Юг" эвакуировали мирных жителей из Калиновки в ДНР

Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе группировки войск "Юг", эвакуировали из... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:18

2024-06-30T16:18

2024-06-30T17:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 30 июн - РИА Новости. Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, действующей в составе группировки войск "Юг", эвакуировали из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром группу мирных жителей из 7 человек."До этого, когда забрали Калиновку, наши штурмовики, отважные ребята, занимали позиции и обыскивали все дома, один из ребят с позывным "Физрук", отчаянный парень, случайно наткнулся именно на гражданских <…> и доложил командованию об этом. Командование сразу же доверило мне командовать эвакуационной операцией", - рассказал РИА Новости командир эвакуационной группы с позывным "Купол". По его словам, для эвакуации людей была разработана целая операция, так как ВСУ активно используют на том участке артиллерию и дроны-камикадзе. "Соображать приходилось на ходу. Как диверсионно-разведывательная группа мы проникли внутрь, выбрали подходящее время, потому что там очень много дронов летают, беспилотников над каждым домом в количестве трех штук, дежурят посменно. Первыми вытащил самых молодых, которые более коммуникабельны, и в последнее окошечко мы попали в течение десяти минут, из этого подвала вытащили самых старых, чуть ли не на руках на себе их несли всю дорогу", - рассказал военнослужащий. По словам самих мирных жителей, последние два месяца они вообще не могли выйти из укрытия, организованного под полом одного из сгоревших домов, так как ВСУ постоянно атаковали их при помощи дронов. "Они просто палили нас. Они видели, что там люди, они просто кидали зажигательные и нас палили", - сказала спасенная девушка. Ее свекровь уточнила, что они не уходили, так как ждали русскую армию, новости слушали через телефон, слушали радио "для того, чтоб знать, куда фронт движется". "И тогда уже поняли, что русские, мы начали потихоньку кричать, что мы гражданские. Было очень проблематично нас вытащить, нас выводили - это была целая операция. Это было очень страшно", - рассказала РИА Новости одна из эвакуированных женщин.

https://ria.ru/20240619/desantniki-1953846374.html

https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы группировки "Юг" эвакуировали из Калиновки под Часовым Яром местных жителей Штурмовики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе группировки "Юг", эвакуировали из Калиновки под Часовым Яром первых 7 местных жителей. Люди последние 2 месяца не выходили из подвала, пытаясь спастись от украинских дронов. 2024-06-30T16:18 true PT5M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность