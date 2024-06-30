https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956451617.html

Российская ПВО за сутки сбила 72 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 72 украинских беспилотника - РИА Новости, 30.06.2024

Российская ПВО за сутки сбила 72 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 72 украинских беспилотника, две ракеты "Нептун", девять снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:29

2024-06-30T14:29

2024-06-30T14:29

россия

сша

безопасность

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 72 украинских беспилотника, две ракеты "Нептун", девять снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотных летательных аппарата, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD производства США и девять реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26968 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина реактивных систем залпового огня, 11129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23136 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240610/samolet-1951936485.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, безопасность