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Российская ПВО за сутки сбила 72 украинских беспилотника - РИА Новости, 30.06.2024
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14:29 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956451617.html
Российская ПВО за сутки сбила 72 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 72 украинских беспилотника - РИА Новости, 30.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила 72 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 72 украинских беспилотника, две ракеты "Нептун", девять снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:29
2024-06-30T14:29
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безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 72 украинских беспилотника, две ракеты "Нептун", девять снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотных летательных аппарата, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD производства США и девять реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26968 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина реактивных систем залпового огня, 11129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23136 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, сша, безопасность
Россия, США, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 72 украинских беспилотника

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 72 украинских беспилотника, две ракеты "Нептун", девять снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотных летательных аппарата, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD производства США и девять реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26968 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина реактивных систем залпового огня, 11129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23136 единиц специальной военной автомобильной техники.
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