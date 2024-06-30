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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.06.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности "Востока", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:25
2024-06-30T13:25
2024-06-30T13:39
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности "Востока", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 115, 123, 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Времевка, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 123 бригады теробороны противника. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, ВСУ за сутки потеряли на данном участке фронта две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 155-мм гаубицу М198, две 122-мм гаубицы Д-30, а также два полевых склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.
https://ria.ru/20240629/rossiya-1956333701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 130 украинских военных