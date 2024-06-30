https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956440656.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.06.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности "Востока", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:25

2024-06-30T13:25

2024-06-30T13:39

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности "Востока", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 115, 123, 128 бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Времевка, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 123 бригады теробороны противника. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, ВСУ за сутки потеряли на данном участке фронта две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 155-мм гаубицу М198, две 122-мм гаубицы Д-30, а также два полевых склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

https://ria.ru/20240629/rossiya-1956333701.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность