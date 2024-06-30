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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 30.06.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Подразделения российской группировки "Центр" уничтожили до 370 военнослужащих, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:23
2024-06-30T13:23
2024-06-30T13:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" уничтожили до 370 военнослужащих, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Потери противника составили до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, две 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955882239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, мт-12 "рапира", россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, МТ-12 "Рапира", Россия, США
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Минобороны: группировка "Центр" уничтожала до 370 украинских военных