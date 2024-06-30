https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956440061.html

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 30.06.2024

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Подразделения российской группировки "Центр" уничтожили до 370 военнослужащих, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:23

2024-06-30T13:23

2024-06-30T13:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

мт-12 "рапира"

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937293519_0:144:3135:1907_1920x0_80_0_0_3e492d10b0c177b4e6a7c1d02eb1445a.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр" уничтожили до 370 военнослужащих, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Потери противника составили до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, две 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955882239.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность, мт-12 "рапира", россия, сша