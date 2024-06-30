https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956439020.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.06.2024
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:17
2024-06-30T13:17
2024-06-30T14:44
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Новоалександровку освободили бойцы "Центра".Также военные Центральной группировки улучшили тактическое положение и поразили формирования пяти украинских бригад в районах Торецка, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола и Вишневого в ДНР. "За сутки отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ", — добавили в министерстве.В боях с группировкой "Центр" украинская армия потеряла до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровку в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Его освобождение позволит развивать наступление на Северск, который, в свою очередь, открывает дорогу к Славянску и Краматорску.
Новоалександровку освободили бойцы "Центра".
Новоалександровка находится примерно в четырех километрах к северо-западу от Очеретино. Взятие этого села расширяет плацдарм после "очеретинского прорыва" — закрепившись на высотах в этом районе, российская армия получает оперативное преимущество и возможность ударить в южный фланг и тыл группировке ВСУ в Торецке. Это также создает удобные условия для продвижения дальше на запад — в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск).
Также военные Центральной группировки улучшили тактическое положение и поразили формирования пяти украинских бригад в районах Торецка, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола и Вишневого в ДНР.
«
"За сутки отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ", — добавили в министерстве.
В боях с группировкой "Центр" украинская армия потеряла до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.