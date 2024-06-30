https://ria.ru/20240630/spetsoperatsiya-1956439020.html

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.06.2024

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:17

2024-06-30T13:17

2024-06-30T14:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955409471_0:157:3254:1987_1920x0_80_0_0_8c012170bb2fa340af0c183c7d9a4499.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Новоалександровку освободили бойцы "Центра".Также военные Центральной группировки улучшили тактическое положение и поразили формирования пяти украинских бригад в районах Торецка, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола и Вишневого в ДНР. "За сутки отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ", — добавили в министерстве.В боях с группировкой "Центр" украинская армия потеряла до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность