https://ria.ru/20240630/snaryady-1956507024.html

ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Горловке и Донецку

ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 30.06.2024

ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Горловке и Донецку

Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:53

2024-06-30T20:53

2024-06-30T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

петровский район

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, с 18.20 по 18.55 мск ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Никитскому району Горловки и Петровскому району Донецка. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.25 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 19.40 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240630/samolety-1956505258.html

https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html

горловка

донецк

петровский район

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в мире, горловка, донецк, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато