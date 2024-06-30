На юге Швейцарии выросло число погибших из-за непогоды
Число погибших из-за непогоды на юге Швейцарии возросло до четырех человек
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число погибших из-за непогоды на юге Швейцарии возросло до четырех, по меньшей мере два человека числятся пропавшим без вести, сообщила полиция.
Ранее полиция кантона Тичино сообщала о двух погибших и об одном пропавшем без вести при сходе оползня, образовавшегося из-за проливных дождей.
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"В связи с оползнем, сошедшим в районе Фонтана, спасателями было обнаружено тело третьего человека, в настоящее время ведется опознание. Продолжаются поиски пропавшего в (муниципалитете - ред.) Лавидзара", - говорится в заявлении полиции кантона Тичино.
Полиция кантона Вале, в свою очередь, сообщает об одном погибшем в результате наводнения, еще один человек числится пропавшим без вести. Полиция кантона Тичино добавила, что спасатели с помощью вертолета эвакуировали летний лагерь в населенном пункте Моньо, предстоит также эвакуировать 300 человек в муниципалитете Печча. Правоохранители призывают граждан сократить до минимума перемещения и отказаться от посещения районов, пострадавших от непогоды.
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