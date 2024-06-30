https://ria.ru/20240630/shveytsariya-1956476421.html

На юге Швейцарии выросло число погибших из-за непогоды

На юге Швейцарии выросло число погибших из-за непогоды - РИА Новости, 30.06.2024

На юге Швейцарии выросло число погибших из-за непогоды

Число погибших из-за непогоды на юге Швейцарии возросло до четырех, по меньшей мере два человека числятся пропавшим без вести, сообщила полиция. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:04

2024-06-30T17:04

2024-06-30T17:05

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число погибших из-за непогоды на юге Швейцарии возросло до четырех, по меньшей мере два человека числятся пропавшим без вести, сообщила полиция. Ранее полиция кантона Тичино сообщала о двух погибших и об одном пропавшем без вести при сходе оползня, образовавшегося из-за проливных дождей. "В связи с оползнем, сошедшим в районе Фонтана, спасателями было обнаружено тело третьего человека, в настоящее время ведется опознание. Продолжаются поиски пропавшего в (муниципалитете - ред.) Лавидзара", - говорится в заявлении полиции кантона Тичино. Полиция кантона Вале, в свою очередь, сообщает об одном погибшем в результате наводнения, еще один человек числится пропавшим без вести. Полиция кантона Тичино добавила, что спасатели с помощью вертолета эвакуировали летний лагерь в населенном пункте Моньо, предстоит также эвакуировать 300 человек в муниципалитете Печча. Правоохранители призывают граждан сократить до минимума перемещения и отказаться от посещения районов, пострадавших от непогоды.

https://ria.ru/20240428/opolzen-1942905399.html

https://ria.ru/20230923/opolzen-1898199617.html

тичино (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тичино (кантон), швейцария, вале (кантон)