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На юге Швейцарии выросло число погибших из-за непогоды - РИА Новости, 30.06.2024
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17:04 30.06.2024 (обновлено: 17:05 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/shveytsariya-1956476421.html
На юге Швейцарии выросло число погибших из-за непогоды
На юге Швейцарии выросло число погибших из-за непогоды - РИА Новости, 30.06.2024
На юге Швейцарии выросло число погибших из-за непогоды
Число погибших из-за непогоды на юге Швейцарии возросло до четырех, по меньшей мере два человека числятся пропавшим без вести, сообщила полиция. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:04
2024-06-30T17:05
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число погибших из-за непогоды на юге Швейцарии возросло до четырех, по меньшей мере два человека числятся пропавшим без вести, сообщила полиция. Ранее полиция кантона Тичино сообщала о двух погибших и об одном пропавшем без вести при сходе оползня, образовавшегося из-за проливных дождей. "В связи с оползнем, сошедшим в районе Фонтана, спасателями было обнаружено тело третьего человека, в настоящее время ведется опознание. Продолжаются поиски пропавшего в (муниципалитете - ред.) Лавидзара", - говорится в заявлении полиции кантона Тичино. Полиция кантона Вале, в свою очередь, сообщает об одном погибшем в результате наводнения, еще один человек числится пропавшим без вести. Полиция кантона Тичино добавила, что спасатели с помощью вертолета эвакуировали летний лагерь в населенном пункте Моньо, предстоит также эвакуировать 300 человек в муниципалитете Печча. Правоохранители призывают граждан сократить до минимума перемещения и отказаться от посещения районов, пострадавших от непогоды.
https://ria.ru/20240428/opolzen-1942905399.html
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в мире, тичино (кантон), швейцария, вале (кантон)
В мире, Тичино (кантон), Швейцария, Вале (кантон)
На юге Швейцарии выросло число погибших из-за непогоды

Число погибших из-за непогоды на юге Швейцарии возросло до четырех человек

© AFP 2024 / Boris HegerПоследствия непогоды в Швейцарии
Последствия непогоды в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AFP 2024 / Boris Heger
Последствия непогоды в Швейцарии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число погибших из-за непогоды на юге Швейцарии возросло до четырех, по меньшей мере два человека числятся пропавшим без вести, сообщила полиция.
Ранее полиция кантона Тичино сообщала о двух погибших и об одном пропавшем без вести при сходе оползня, образовавшегося из-за проливных дождей.
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"В связи с оползнем, сошедшим в районе Фонтана, спасателями было обнаружено тело третьего человека, в настоящее время ведется опознание. Продолжаются поиски пропавшего в (муниципалитете - ред.) Лавидзара", - говорится в заявлении полиции кантона Тичино.
Полиция кантона Вале, в свою очередь, сообщает об одном погибшем в результате наводнения, еще один человек числится пропавшим без вести. Полиция кантона Тичино добавила, что спасатели с помощью вертолета эвакуировали летний лагерь в населенном пункте Моньо, предстоит также эвакуировать 300 человек в муниципалитете Печча. Правоохранители призывают граждан сократить до минимума перемещения и отказаться от посещения районов, пострадавших от непогоды.
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