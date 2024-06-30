https://ria.ru/20240630/shveytsariya-1956432306.html

В Швейцарии при сходе оползня погибли два человека

В Швейцарии при сходе оползня погибли два человека - РИА Новости, 30.06.2024

В Швейцарии при сходе оползня погибли два человека

Два человека погибли, один пропал без вести при сходе оползня, образовавшегося из-за проливных дождей, в кантоне Тичино на юго-востоке Швейцарии, сообщила... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:17

2024-06-30T12:17

2024-06-30T12:17

в мире

тичино (кантон)

швейцария

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Два человека погибли, один пропал без вести при сходе оползня, образовавшегося из-за проливных дождей, в кантоне Тичино на юго-востоке Швейцарии, сообщила местная полиция. "Полиция кантона сообщает, что в связи с оползнем, сошедшим в районе Фонтана, спасателями Rega (служба воздушного спасения - ред.) были обнаружены тела двух человек, в настоящее время проходит процедура их опознания. Ведутся поиски третьего человека, пропавшего без вести", - говорится в заявлении полиции.

https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

тичино (кантон)

швейцария

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, тичино (кантон), швейцария