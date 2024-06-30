https://ria.ru/20240630/shveytsariya-1956432306.html
В Швейцарии при сходе оползня погибли два человека
В Швейцарии при сходе оползня погибли два человека - РИА Новости, 30.06.2024
В Швейцарии при сходе оползня погибли два человека
Два человека погибли, один пропал без вести при сходе оползня, образовавшегося из-за проливных дождей, в кантоне Тичино на юго-востоке Швейцарии, сообщила... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:17
2024-06-30T12:17
2024-06-30T12:17
в мире
тичино (кантон)
швейцария
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Два человека погибли, один пропал без вести при сходе оползня, образовавшегося из-за проливных дождей, в кантоне Тичино на юго-востоке Швейцарии, сообщила местная полиция. "Полиция кантона сообщает, что в связи с оползнем, сошедшим в районе Фонтана, спасателями Rega (служба воздушного спасения - ред.) были обнаружены тела двух человек, в настоящее время проходит процедура их опознания. Ведутся поиски третьего человека, пропавшего без вести", - говорится в заявлении полиции.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тичино (кантон), швейцария
В мире, Тичино (кантон), Швейцария
В Швейцарии при сходе оползня погибли два человека
В Швейцарии при сходе оползня погибли два человека, один пропал без вести
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Два человека погибли, один пропал без вести при сходе оползня, образовавшегося из-за проливных дождей, в кантоне Тичино на юго-востоке Швейцарии, сообщила местная полиция.
"Полиция кантона сообщает, что в связи с оползнем, сошедшим в районе Фонтана, спасателями Rega (служба воздушного спасения - ред.) были обнаружены тела двух человек, в настоящее время проходит процедура их опознания. Ведутся поиски третьего человека, пропавшего без вести", - говорится в заявлении полиции.