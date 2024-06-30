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В больницах Севастополя остаются 22 пострадавших от атаки ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024
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10:22 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/sevastopol-1956419204.html
В больницах Севастополя остаются 22 пострадавших от атаки ВСУ
В больницах Севастополя остаются 22 пострадавших от атаки ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024
В больницах Севастополя остаются 22 пострадавших от атаки ВСУ
В больницах Севастополя остаются 22 пострадавших от атаки ВСУ на город 23 июня, в том числе двое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:22
2024-06-30T10:22
здоровье - общество
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 22 пострадавших от атаки ВСУ на город 23 июня, в том числе двое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей", - написал Развожаев. При этом, по его словам, на лечении в московских медучреждениях находятся 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. "Московские врачи оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять пациентов в состоянии легкой степени тяжести", - подчеркнул губернатор. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956349420.html
https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954908562.html
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здоровье - общество, севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Здоровье - Общество, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В больницах Севастополя остаются 22 пострадавших от атаки ВСУ

Развожаев: в больницах Севастополя остаются 22 пострадавших от атаки ВСУ 23 июня

© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ | Перейти в медиабанкПострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 22 пострадавших от атаки ВСУ на город 23 июня, в том числе двое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе двое детей", - написал Развожаев.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Севастополе при утреннем обстреле пострадали четыре человека
Вчера, 17:42
При этом, по его словам, на лечении в московских медучреждениях находятся 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.
"Московские врачи оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять пациентов в состоянии легкой степени тяжести", - подчеркнул губернатор.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, уточнил Развожаев
23 июня, 20:10
 
Здоровье - ОбществоСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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