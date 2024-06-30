https://ria.ru/20240630/saudovskaya_araviya-1956398178.html

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан - РИА Новости, 30.06.2024

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан, говорится в заявлении саудовского посольства в Бейруте. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T04:52

2024-06-30T04:52

2024-06-30T04:52

в мире

ливан

израиль

саудовская аравия

исраэль кац

хасан насрулла

хезболла

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932120583_175:0:2898:1532_1920x0_80_0_0_31a1d2f0ca9d63425e04b35a4893251f.jpg

КАИР, 30 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан, говорится в заявлении саудовского посольства в Бейруте. "Посольство Королевства Саудовская Аравия в Ливанской Республике с обеспокоенностью следит за нынешними событиями на юге Ливана, подтверждает свой призыв ко всем саудовским гражданам выполнить решение о запрете на поездки в Ливан и призывает находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана", - сообщается в заявлении посольства королевства. Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

https://ria.ru/20240629/iran-1956254975.html

ливан

израиль

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, саудовская аравия, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, politico, хамас