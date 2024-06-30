Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан
Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан
© iStock.com / Sergey StrelkovВид на город Триполи в Ливане
© iStock.com / Sergey Strelkov
Вид на город Триполи в Ливане. Архивное фото
КАИР, 30 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан, говорится в заявлении саудовского посольства в Бейруте.
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"Посольство Королевства Саудовская Аравия в Ливанской Республике с обеспокоенностью следит за нынешними событиями на юге Ливана, подтверждает свой призыв ко всем саудовским гражданам выполнить решение о запрете на поездки в Ливан и призывает находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана", - сообщается в заявлении посольства королевства.
Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.