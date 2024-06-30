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Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан - РИА Новости, 30.06.2024
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04:52 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/saudovskaya_araviya-1956398178.html
Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан
Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан - РИА Новости, 30.06.2024
Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан
Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан, говорится в заявлении саудовского посольства в Бейруте. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T04:52
2024-06-30T04:52
в мире
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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан, говорится в заявлении саудовского посольства в Бейруте. "Посольство Королевства Саудовская Аравия в Ливанской Республике с обеспокоенностью следит за нынешними событиями на юге Ливана, подтверждает свой призыв ко всем саудовским гражданам выполнить решение о запрете на поездки в Ливан и призывает находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана", - сообщается в заявлении посольства королевства. Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html
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в мире, ливан, израиль, саудовская аравия, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, politico, хамас
В мире, Ливан, Израиль, Саудовская Аравия, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла, Politico, ХАМАС
Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан

© iStock.com / Sergey StrelkovВид на город Триполи в Ливане
Вид на город Триполи в Ливане - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© iStock.com / Sergey Strelkov
Вид на город Триполи в Ливане. Архивное фото
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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан, говорится в заявлении саудовского посольства в Бейруте.
«
"Посольство Королевства Саудовская Аравия в Ливанской Республике с обеспокоенностью следит за нынешними событиями на юге Ливана, подтверждает свой призыв ко всем саудовским гражданам выполнить решение о запрете на поездки в Ливан и призывает находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана", - сообщается в заявлении посольства королевства.
Сторонники ХАМАС на митинге - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В ХАМАС прокомментировали возможное вторжение Израиля в Ливан
25 июня, 09:40
Ранее газета Politico со ссылкой на разведданные США сообщила, что масштабное столкновение между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может состояться в течение ближайших нескольких недель, если израильская сторона и палестинское движение ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Миссия Ирана в ООН предупредила о Израиль о последствиях при атаке на Ливан
Вчера, 04:28
 
В миреЛиванИзраильСаудовская АравияИсраэль КацХасан НасруллаХезболлаPoliticoХАМАС
 
 
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