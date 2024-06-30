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Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 30.06.2024
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12:56 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956436155.html
Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России
Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 30.06.2024
Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России
Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает норвежский МИД в пресс-релизе. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:56
2024-06-30T12:56
россия
норвегия
украина
жозеп боррель
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает норвежский МИД в пресс-релизе. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. "Норвегия согласовала 14-й пакет санкций со стороны ЕС против России. Началась работа по введению санкций в норвежское законодательство", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, несмотря на то, что у Центробанка РФ нет активов в Норвегии, стране нужна "правовая основа" для использования доходов, полученных от замороженных российских активов для помощи Киеву. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель констатировал, что только пять из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз присоединились к санкциям в отношении доходов от суверенных российских активов, замороженных на территории ЕС. Среди этих стран - Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина. Страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия также присоединились к этому решению. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929233140.html
https://ria.ru/20231002/sanktsii-1900038870.html
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россия, норвегия, украина, жозеп боррель, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Норвегия, Украина, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций и введет их в законодательство

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает норвежский МИД в пресс-релизе.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
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24 февраля, 04:40
"Норвегия согласовала 14-й пакет санкций со стороны ЕС против России. Началась работа по введению санкций в норвежское законодательство", - говорится в сообщении.
Согласно пресс-релизу, несмотря на то, что у Центробанка РФ нет активов в Норвегии, стране нужна "правовая основа" для использования доходов, полученных от замороженных российских активов для помощи Киеву.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель констатировал, что только пять из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз присоединились к санкциям в отношении доходов от суверенных российских активов, замороженных на территории ЕС. Среди этих стран - Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина. Страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия также присоединились к этому решению.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Норвегия ввела новые санкции против России
2 октября 2023, 18:33
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Норвегия ввела новый пакет санкций против России
19 марта, 19:13
 
РоссияНорвегияУкраинаЖозеп БоррельСергей ЛавровВладимир ПутинЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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