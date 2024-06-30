https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956436155.html

Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 30.06.2024

Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России

Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает норвежский МИД в пресс-релизе. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:56

2024-06-30T12:56

2024-06-30T12:56

россия

норвегия

украина

жозеп боррель

сергей лавров

владимир путин

евросоюз

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_0:237:3076:1967_1920x0_80_0_0_3a23a3eaebf6e3574bd67bf7ef6e383f.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщает норвежский МИД в пресс-релизе. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги. "Норвегия согласовала 14-й пакет санкций со стороны ЕС против России. Началась работа по введению санкций в норвежское законодательство", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, несмотря на то, что у Центробанка РФ нет активов в Норвегии, стране нужна "правовая основа" для использования доходов, полученных от замороженных российских активов для помощи Киеву. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель констатировал, что только пять из девяти государств-кандидатов на вступление в Евросоюз присоединились к санкциям в отношении доходов от суверенных российских активов, замороженных на территории ЕС. Среди этих стран - Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина. Страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия также присоединились к этому решению. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240224/rossiya-1929233140.html

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1900038870.html

https://ria.ru/20240319/sanktsii-1934322669.html

россия

норвегия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, норвегия, украина, жозеп боррель, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире