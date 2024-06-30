https://ria.ru/20240630/samolety-1956505258.html

СМИ: самолеты НАТО следят за воздушным пространством Украины

СМИ: самолеты НАТО следят за воздушным пространством Украины - РИА Новости, 01.07.2024

СМИ: самолеты НАТО следят за воздушным пространством Украины

Разведывательные самолеты дальнего обнаружения НАТО AWACS в небе над Польшей следят за воздушным пространством Украины, сообщает британское издание UK Defence... РИА Новости, 01.07.2024

2024-06-30T20:30

2024-06-30T20:30

2024-07-01T04:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

польша

владимир путин

нато

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разведывательные самолеты дальнего обнаружения НАТО AWACS в небе над Польшей следят за воздушным пространством Украины, сообщает британское издание UK Defence Journal. СМИ указывает, что развертывание этих самолетов, согласно плану НАТО, способствует усилению присутствия альянса в регионе и отслеживанию российской военной активности. "Официально любые собранные разведданные направляются только странам НАТО, но все знают, что некоторые из этих стран быстро делятся этой информацией с Украиной, что позволяет ей противостоять надвигающимся атакам. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее", - пишет издание со ссылкой на бывшего служащего британских ВВС. Как пишет издание, с февраля 2022 года эти самолеты регулярно проводят патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240630/bazy-1956502032.html

https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html

россия

украина

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россия, украина, польша, владимир путин, нато