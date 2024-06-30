СМИ: самолеты НАТО следят за воздушным пространством Украины
UKDJ: самолеты НАТО AWACS над Польшей следят за воздушным пространством Украины
© Фото : U.S. Army / Pierre CourtejoieСамолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS НАТО
© Фото : U.S. Army / Pierre Courtejoie
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Разведывательные самолеты дальнего обнаружения НАТО AWACS в небе над Польшей следят за воздушным пространством Украины, сообщает британское издание UK Defence Journal.
СМИ указывает, что развертывание этих самолетов, согласно плану НАТО, способствует усилению присутствия альянса в регионе и отслеживанию российской военной активности.
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"Официально любые собранные разведданные направляются только странам НАТО, но все знают, что некоторые из этих стран быстро делятся этой информацией с Украиной, что позволяет ей противостоять надвигающимся атакам. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее", - пишет издание со ссылкой на бывшего служащего британских ВВС.
Как пишет издание, с февраля 2022 года эти самолеты регулярно проводят патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.