https://ria.ru/20240630/samolet-1956511397.html
В Турции опровергли сообщения об отказе в дозаправке израильского самолета
В Турции опровергли сообщения об отказе в дозаправке израильского самолета - РИА Новости, 30.06.2024
В Турции опровергли сообщения об отказе в дозаправке израильского самолета
Утверждения израильских СМИ о том, что Анкара якобы отказала в дозаправке экстренно севшему в Анталье лайнеру, не соответствуют действительности, заявил... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:22
2024-06-30T21:22
2024-06-30T22:18
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СТАМБУЛ, 30 июн — РИА Новости. Утверждения израильских СМИ о том, что Анкара якобы отказала в дозаправке экстренно севшему в Анталье лайнеру, не соответствуют действительности, заявил турецкий дипломатический источник информагентства Anadolu."Самолету было выдано разрешение на экстренную посадку в Анталье в связи с недомоганием пассажира. Из гуманитарных соображений должна была состояться дозаправка топливом, однако КВС еще до завершения необходимых процедур по своему желанию отказался и решил вылететь из аэропорта", — подчеркнул он.Рейс LY5102 израильской авиакомпании El Al вылетел из Варшавы в Тель-Авив и вынужденно сел в Анталье около 14:00. Израильские СМИ утверждали, что борт приземлился в Турции из-за недомогания одного из пассажиров, а местные власти якобы не хотели заправлять самолет топливом. Источник РИА Новости в авиационных властях республики сообщил позднее, что рейс вылетел без каких-либо проблем в 18:17. Лайнер приземлился через 40 минут на греческом острове Родос. Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года, а с мая Анкара заявила о полном прекращении товарооборота с Тель-Авивом, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
https://ria.ru/20240128/samolet-1923916587.html
https://ria.ru/20240530/passazhir-1949444369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), турция, израиль
В мире, Анталья (провинция), Турция, Израиль
В Турции опровергли сообщения об отказе в дозаправке израильского самолета
Anadolu: капитан севшего в Анталье израильского самолета отказался от дозаправки