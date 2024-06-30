Рейтинг@Mail.ru
Вынужденно севший в Анталье израильский самолет покинул Турцию - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 30.06.2024 (обновлено: 19:55 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/samolet-1956497607.html
Вынужденно севший в Анталье израильский самолет покинул Турцию
Вынужденно севший в Анталье израильский самолет покинул Турцию - РИА Новости, 30.06.2024
Вынужденно севший в Анталье израильский самолет покинул Турцию
Вынужденно севший в турецкой Анталье лайнер израильской авиакомпании El Al покинул аэропорт турецкого курорта без проблем, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:21
2024-06-30T19:55
в мире
анталья (провинция)
турция
израиль
тель-авив
flightradar24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901683849_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7abad651794aa71b84e1807207fa10d3.jpg
СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Вынужденно севший в турецкой Анталье лайнер израильской авиакомпании El Al покинул аэропорт турецкого курорта без проблем, сообщил РИА Новости источник в авиационных властях Турции. Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года. Рейс LY5102 вылетел из Варшавы в Тель-Авив и вынужденно сел в Анталье около 14.00. Израильские СМИ утверждают, что самолет приземлился в Анталье из-за недомогания одного из пассажиров, и турецкие власти якобы не хотели заправлять самолет топливом. "Израильский самолет вылетел из Антальи без каких-либо проблем в 18.17", - сообщил источник.По данным портала Flightradar24, лайнер вместо Тель-Авива спустя около сорока минут полета приземлился на греческом острове Родос.
https://ria.ru/20240530/passazhir-1949444369.html
анталья (провинция)
турция
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901683849_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_53c77fb4ffd187175f58192c2751b5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анталья (провинция), турция, израиль, тель-авив, flightradar24
В мире, Анталья (провинция), Турция, Израиль, Тель-Авив, Flightradar24
Вынужденно севший в Анталье израильский самолет покинул Турцию

Вынужденно севший в Анталье израильский самолет вылетел из Турции без проблем

© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
Самолет израильской авиакомпании El Al - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Вынужденно севший в турецкой Анталье лайнер израильской авиакомпании El Al покинул аэропорт турецкого курорта без проблем, сообщил РИА Новости источник в авиационных властях Турции.
Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года. Рейс LY5102 вылетел из Варшавы в Тель-Авив и вынужденно сел в Анталье около 14.00. Израильские СМИ утверждают, что самолет приземлился в Анталье из-за недомогания одного из пассажиров, и турецкие власти якобы не хотели заправлять самолет топливом.
«
"Израильский самолет вылетел из Антальи без каких-либо проблем в 18.17", - сообщил источник.
По данным портала Flightradar24, лайнер вместо Тель-Авива спустя около сорока минут полета приземлился на греческом острове Родос.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Умер пассажир, из-за которого посадили самолет в Нижнем Новгороде
30 мая, 17:04
 
В миреАнталья (провинция)ТурцияИзраильТель-АвивFlightradar24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала