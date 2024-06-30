https://ria.ru/20240630/samolet-1956497607.html
Вынужденно севший в Анталье израильский самолет покинул Турцию
Вынужденно севший в Анталье израильский самолет покинул Турцию - РИА Новости, 30.06.2024
Вынужденно севший в Анталье израильский самолет покинул Турцию
Вынужденно севший в турецкой Анталье лайнер израильской авиакомпании El Al покинул аэропорт турецкого курорта без проблем, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:21
2024-06-30T19:21
2024-06-30T19:55
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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Вынужденно севший в турецкой Анталье лайнер израильской авиакомпании El Al покинул аэропорт турецкого курорта без проблем, сообщил РИА Новости источник в авиационных властях Турции. Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года. Рейс LY5102 вылетел из Варшавы в Тель-Авив и вынужденно сел в Анталье около 14.00. Израильские СМИ утверждают, что самолет приземлился в Анталье из-за недомогания одного из пассажиров, и турецкие власти якобы не хотели заправлять самолет топливом. "Израильский самолет вылетел из Антальи без каких-либо проблем в 18.17", - сообщил источник.По данным портала Flightradar24, лайнер вместо Тель-Авива спустя около сорока минут полета приземлился на греческом острове Родос.
https://ria.ru/20240530/passazhir-1949444369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), турция, израиль, тель-авив, flightradar24
В мире, Анталья (провинция), Турция, Израиль, Тель-Авив, Flightradar24
Вынужденно севший в Анталье израильский самолет покинул Турцию
Вынужденно севший в Анталье израильский самолет вылетел из Турции без проблем