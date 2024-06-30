https://ria.ru/20240630/rossiya-1956421824.html
В ИРИ рассказали об интересе россиян к собственной истории
В ИРИ рассказали об интересе россиян к собственной истории - РИА Новости, 30.06.2024
В ИРИ рассказали об интересе россиян к собственной истории
Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РИА Новости заявил, что россияне все чаще интересуются собственной историей и... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:49
2024-06-30T10:49
2024-06-30T11:11
алексей гореславский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922017553_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_64bf3aa2b2e4b8cd89d57d95e8e176bc.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РИА Новости заявил, что россияне все чаще интересуются собственной историей и культурой, а также жизнью страны. "Мы внимательно наблюдаем за тем, что нужно и интересно аудитории, поэтому тренды возникают на стыке важных для людей тем и ответа индустрии, который формируем в том числе и мы… В последние пару лет мы наблюдаем интерес зрителей к собственной истории, культуре, жизни в стране. ИРИ поддержал сотни проектов на эти темы, в том числе в не самых очевидных аспектах", - сказал он. В этом году ИРИ планирует поддержать проекты исторической тематики. "Суздаль отмечает тысячелетие. Мы бы хотели, чтобы появились зрелищные проекты - и игровые, и документальные - об этой не самой "распиаренной" эпохе… Так что уже в этом году надеемся увидеть контент об этой интереснейшей части нашей истории, которой практически нет в кино. И это тоже станет трендом, скорее всего", - рассказал Гореславский. Он также отметил, что на рынке вырос интерес к историям о людях, которые выбрали социально значимые профессии, такие как учитель, врач или спасатель. "Отдельно отмечу запрос на героев, которые вынуждены делать сложный выбор и нести за него ответственность. Например, сериал "20/22" как раз об этом – герой принимает важное для себя решение: ехать на СВО или нет?.. Мы все ищем супергероев. Но жизнь богаче, чем воображение. Нужно лишь посмотреть вокруг", - уточнил Гореславский.
https://ria.ru/20240304/kino-1931086010.html
https://ria.ru/20240522/iri-1947658075.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922017553_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6e9f821a8384fa2d4932e27842fc7e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей гореславский, общество
Алексей Гореславский, Общество
В ИРИ рассказали об интересе россиян к собственной истории
ИРИ: россияне все чаще интересуются историей, культурой и жизнью страны
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РИА Новости заявил, что россияне все чаще интересуются собственной историей и культурой, а также жизнью страны.
"Мы внимательно наблюдаем за тем, что нужно и интересно аудитории, поэтому тренды возникают на стыке важных для людей тем и ответа индустрии, который формируем в том числе и мы… В последние пару лет мы наблюдаем интерес зрителей к собственной истории, культуре, жизни в стране. ИРИ поддержал сотни проектов на эти темы, в том числе в не самых очевидных аспектах", - сказал он.
В этом году ИРИ планирует поддержать проекты исторической тематики. "Суздаль отмечает тысячелетие. Мы бы хотели, чтобы появились зрелищные проекты - и игровые, и документальные - об этой не самой "распиаренной" эпохе… Так что уже в этом году надеемся увидеть контент об этой интереснейшей части нашей истории, которой практически нет в кино. И это тоже станет трендом, скорее всего", - рассказал Гореславский.
Он также отметил, что на рынке вырос интерес к историям о людях, которые выбрали социально значимые профессии, такие как учитель, врач или спасатель.
"Отдельно отмечу запрос на героев, которые вынуждены делать сложный выбор и нести за него ответственность. Например, сериал "20/22" как раз об этом – герой принимает важное для себя решение: ехать на СВО или нет?.. Мы все ищем супергероев. Но жизнь богаче, чем воображение. Нужно лишь посмотреть вокруг", - уточнил Гореславский.