https://ria.ru/20240630/rossiya-1956421824.html

В ИРИ рассказали об интересе россиян к собственной истории

В ИРИ рассказали об интересе россиян к собственной истории - РИА Новости, 30.06.2024

В ИРИ рассказали об интересе россиян к собственной истории

Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РИА Новости заявил, что россияне все чаще интересуются собственной историей и... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:49

2024-06-30T10:49

2024-06-30T11:11

алексей гореславский

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РИА Новости заявил, что россияне все чаще интересуются собственной историей и культурой, а также жизнью страны. "Мы внимательно наблюдаем за тем, что нужно и интересно аудитории, поэтому тренды возникают на стыке важных для людей тем и ответа индустрии, который формируем в том числе и мы… В последние пару лет мы наблюдаем интерес зрителей к собственной истории, культуре, жизни в стране. ИРИ поддержал сотни проектов на эти темы, в том числе в не самых очевидных аспектах", - сказал он. В этом году ИРИ планирует поддержать проекты исторической тематики. "Суздаль отмечает тысячелетие. Мы бы хотели, чтобы появились зрелищные проекты - и игровые, и документальные - об этой не самой "распиаренной" эпохе… Так что уже в этом году надеемся увидеть контент об этой интереснейшей части нашей истории, которой практически нет в кино. И это тоже станет трендом, скорее всего", - рассказал Гореславский. Он также отметил, что на рынке вырос интерес к историям о людях, которые выбрали социально значимые профессии, такие как учитель, врач или спасатель. "Отдельно отмечу запрос на героев, которые вынуждены делать сложный выбор и нести за него ответственность. Например, сериал "20/22" как раз об этом – герой принимает важное для себя решение: ехать на СВО или нет?.. Мы все ищем супергероев. Но жизнь богаче, чем воображение. Нужно лишь посмотреть вокруг", - уточнил Гореславский.

https://ria.ru/20240304/kino-1931086010.html

https://ria.ru/20240522/iri-1947658075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей гореславский, общество