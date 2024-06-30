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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в России - РИА Новости, 30.06.2024
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18:31 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/rospotrebnadzor-1956488730.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в России
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в России - РИА Новости, 30.06.2024
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в России
Санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России, в том числе в Херсонской области, стабильная, находится на ежедневном контроле... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:31
2024-06-30T18:31
здоровье - общество
днепр (город)
херсонская область
россия
владимир сальдо
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России, в том числе в Херсонской области, стабильная, находится на ежедневном контроле Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что факторами, способствовавшими появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС, и игнорирование им санитарных норм, а также засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений киевскими оккупационными властями. "Санитарно-противоэпидемическая ситуация по ОКИ на территории РФ, в Херсонской области стабильная и находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута работа противоэпидемической бригады, задействована высокотехнологичная лаборатория на базе КамАЗа, в регион направлены эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, уточнили в пресс-службе. В ежедневном режиме установлен контроль за ситуацией, увеличено количество мониторинговых точек исследования воды, увеличена кратность заборов, отметили в ведомстве. Помимо этого, мониторинг установлен за водными объектами в Республике Крым, в том числе на западном побережье и в районе впадения реки Днепр в Черное море, где также увеличено количество мониторинговых точек, установлен дополнительный мониторинг за безопасностью морской воды, пояснили в пресс-службе. Санитарно-противоэпидемической комиссией, созданной в регионе определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер, подчеркнули в ведомстве. На месте обеспечен резерв вакцины, которая будет использована при необходимости, добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html
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здоровье - общество, днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в России

Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация в Херсонской области стабильная

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России, в том числе в Херсонской области, стабильная, находится на ежедневном контроле Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что факторами, способствовавшими появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС, и игнорирование им санитарных норм, а также засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений киевскими оккупационными властями.
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"Санитарно-противоэпидемическая ситуация по ОКИ на территории РФ, в Херсонской области стабильная и находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута работа противоэпидемической бригады, задействована высокотехнологичная лаборатория на базе КамАЗа, в регион направлены эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, уточнили в пресс-службе. В ежедневном режиме установлен контроль за ситуацией, увеличено количество мониторинговых точек исследования воды, увеличена кратность заборов, отметили в ведомстве.
Помимо этого, мониторинг установлен за водными объектами в Республике Крым, в том числе на западном побережье и в районе впадения реки Днепр в Черное море, где также увеличено количество мониторинговых точек, установлен дополнительный мониторинг за безопасностью морской воды, пояснили в пресс-службе.
Санитарно-противоэпидемической комиссией, созданной в регионе определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер, подчеркнули в ведомстве.
На месте обеспечен резерв вакцины, которая будет использована при необходимости, добавили в Роспотребнадзоре.
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Здоровье - ОбществоДнепр (город)Херсонская областьРоссияВладимир СальдоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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