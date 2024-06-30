Роспотребнадзор рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в России
Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация в Херсонской области стабильная
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России, в том числе в Херсонской области, стабильная, находится на ежедневном контроле Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что факторами, способствовавшими появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС, и игнорирование им санитарных норм, а также засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений киевскими оккупационными властями.
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"Санитарно-противоэпидемическая ситуация по ОКИ на территории РФ, в Херсонской области стабильная и находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута работа противоэпидемической бригады, задействована высокотехнологичная лаборатория на базе КамАЗа, в регион направлены эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, уточнили в пресс-службе. В ежедневном режиме установлен контроль за ситуацией, увеличено количество мониторинговых точек исследования воды, увеличена кратность заборов, отметили в ведомстве.
Помимо этого, мониторинг установлен за водными объектами в Республике Крым, в том числе на западном побережье и в районе впадения реки Днепр в Черное море, где также увеличено количество мониторинговых точек, установлен дополнительный мониторинг за безопасностью морской воды, пояснили в пресс-службе.
Санитарно-противоэпидемической комиссией, созданной в регионе определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер, подчеркнули в ведомстве.
На месте обеспечен резерв вакцины, которая будет использована при необходимости, добавили в Роспотребнадзоре.
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