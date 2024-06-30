https://ria.ru/20240630/rospotrebnadzor-1956488730.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в России

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в России - РИА Новости, 30.06.2024

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в России

Санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России, в том числе в Херсонской области, стабильная, находится на ежедневном контроле... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:31

2024-06-30T18:31

2024-06-30T18:31

здоровье - общество

днепр (город)

херсонская область

россия

владимир сальдо

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России, в том числе в Херсонской области, стабильная, находится на ежедневном контроле Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что факторами, способствовавшими появлению вспышки холеры на правом берегу Днепра, послужило наводнение, спровоцированное подрывом киевским режимом Каховской ГЭС, и игнорирование им санитарных норм, а также засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений киевскими оккупационными властями. "Санитарно-противоэпидемическая ситуация по ОКИ на территории РФ, в Херсонской области стабильная и находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута работа противоэпидемической бригады, задействована высокотехнологичная лаборатория на базе КамАЗа, в регион направлены эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, уточнили в пресс-службе. В ежедневном режиме установлен контроль за ситуацией, увеличено количество мониторинговых точек исследования воды, увеличена кратность заборов, отметили в ведомстве. Помимо этого, мониторинг установлен за водными объектами в Республике Крым, в том числе на западном побережье и в районе впадения реки Днепр в Черное море, где также увеличено количество мониторинговых точек, установлен дополнительный мониторинг за безопасностью морской воды, пояснили в пресс-службе. Санитарно-противоэпидемической комиссией, созданной в регионе определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер, подчеркнули в ведомстве. На месте обеспечен резерв вакцины, которая будет использована при необходимости, добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html

https://ria.ru/20240621/kholera-1954521836.html

днепр (город)

херсонская область

россия

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здоровье - общество, днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)