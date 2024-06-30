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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.06.2024
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:32
2024-06-30T09:32
2024-06-30T09:32
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Тридцатого июня текущего года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО утром уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области