https://ria.ru/20240630/pvo-1956411868.html

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.06.2024

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T09:32

2024-06-30T09:32

2024-06-30T09:32

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Тридцатого июня текущего года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240629/mig-27-1956313135.html

белгородская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность